Уфимская аптечная сеть отстояла право использовать товарный знак

Суд по интеллектуальным правам поддержал региональную аптечную сеть «Вита плюс» (Уфа) в ее споре за право пользования товарным знаком «Вита» с изображением зеленого побега. Он обязал Роспатент восстановить правовую охрану товарного знака, несмотря на возражения со стороны ГК «Вита» (Самара).

Суд по интеллектуальным правам (СИП) поддержал региональную аптечную сеть «Дешевая аптека «Вита» в ее споре с федеральной аптечной сетью. Он признал незаконным решение Роспатента и обязал его восстановить правовую охрану товарного знака организации. Соответствующее решение опубликовано в системе «Мой арбитр».

Больше года ушло у уфимского ООО «Вита плюс» на то, чтобы восстановить правовую охрану своего товарного знака (ТЗ) со словом «Вита» и изображением ростка. Она была прекращена Роспатентом по требованию самарского ООО «Рона» (ГК «Вита», аптеки «Вита экспресс»). Компания настаивала на том, что ТЗ конкурента слишком похож на ее собственный и вводит в заблуждение потребителей, что она вложилась в раскрутку своего бренда, а уфимская фирма решила этим воспользоваться. Федеральная аптечная сеть обвинила региональную в недобросовестной конкуренции. Роспатент согласился с возражением «Роны». Уфимская фирма обжаловала решение органа в суде.

СИП сделал вывод, что в ходе рассмотрения спора важные моменты были упущены из внимания. А факт того, что потребители действительно путают два аптечных предприятия, – не доказан. 17 января 2020 года он вынес решение в пользу уфимской компании и обязал Роспатент восстановить правовую охрану ее ТЗ.

«Рона» и Роспатент обжаловали это решение. Президиум СИП пришел к выводу, что при вынесении решения суд не дал надлежащей оценки данным социологических исследований об узнаваемости брендов, и в июне отправил дело на новое рассмотрение.

10 сентября СИП огласил резолютивную часть очередного решения, вынесенного в пользу уфимской компании.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

pharmvestnik