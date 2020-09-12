ООН просит 35 млрд долл. на программу по борьбе с COVID-19

Генеральный секретарь ООН попросил ускорить выплаты в поддержку «Инициативы ACT». Она нацелена на ускорение доступа к средствам борьбы против COVID-19. Он подчеркнул необходимость первого транша в размере 15 млрд долл. уже в течение трех месяцев.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш запросил у стран – членов организации – еще 35 млрд долл. на поддержку «Инициативы АСТ». Это программа под эгидой ВОЗ по ускорению доступа к средствам для борьбы с коронавирусной инфекцией (вакцинам, лекарственным препаратам, средствам диагностики и индивидульной защиты). Он указал на необходимость получения 15 млрд долл. уже в ближайшие три месяца.

Дополнительные средства будут направлены не только на обеспечение запасов вакцин, лекарственных препаратов и средств диагностики, но и на финансирование систем здравоохранения, пишет Reuters.

Изначальная сумма финансирования программы составляет 38 млрд долл., из которых на настоящий момент получено всего 3 млрд долл. Оказание финансовой поддержки замедлилось, поскольку страны, финансирующие программу, в т.ч. члены Евросоюза, а также Великобритания, Япония и США, заключили двусторонние соглашения с разработчиками на поставку вакцин против COVID-19.

В августе 2020 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что блок выделит 474 млн долл. на поддержку финансовой инициативы COVAX под эгидой ВОЗ и ряда других международных организаций, направленной на обеспечение быстрого и равноправного доступа к вакцинам против COVID-19 в глобальном масштабе. В рамках инициативы планируется закупить 2 млрд доз вакцин к концу 2021 года.

Илья Дугин

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