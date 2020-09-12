ФАС сочла ненадлежащей рекламу витаминного комплекса компании «Байер»

ФАС России выдала компании «Байер» предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Ненадлежащим был признан рекламный видеоролик лекарственного средства «Супрадин». Антимонопольной службе не понравилось, что рекламируемое средство некорректно сравнивалось с другими витаминными комплексами.

Комиссия ФАС изучила рекламный видеоролик, который транслировался в марте-апреле 2020 года на телеканале «Карусель». В нем сообщалось, что препарат производства «Байер» имеет самую сильную формулу, а дозировка в нем выше в три раза, чем у многих. Речь шла о «Компливите» и «Витруме», уточняет пресс-служба ФАС.

Однако сравнительный анализ показал, что дозировка только двух витаминов – В1 и биотина – у рекламируемого препарата выше, чем у двух других, но никак не всех витаминов в составе комплексов.

«Использованные в рекламе утверждения дают основание полагать, что сравнение лекарственных препаратов проводилось по дозировкам всех входящих в них витаминов, – подчеркнул заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров. – С точки зрения законодательства о рекламе такое сравнение некорректно и недопустимо».

Комиссия ФАС признала рекламу «Байер» нарушающей закон о рекламе и выдала предписание.

«ФВ» направил запрос в «Байер», однако в компании воздержались от комментариев.

Екатерина Погонцева

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