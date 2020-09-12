NC Logistic предлагает фармпроизводителям решить проблему хранения условно-выпущенной продукции

Логистический оператор NC Logistic заявил о готовности предоставить фармпроизводителям высокотехнологичные складские площади под лицензию, с выделенной зоной хранения для фармпродукции, не выпущенной в гражданский оборот.

В процессе производственного цикла препаратов фармпроизводители часто сталкиваются с недостатком мест для хранения лекарств, не выпущенных в гражданский оборот, подчеркивают в компании. Особенно это касается термолабильных лекарственных средств.

Оператор NC Logistic готов помочь решить данную проблему и предлагает разместить условно-выпущенную продукцию на удаленном производственном складе в Домодедово с последующим внесением адреса в лицензию производителя.

Как рассказали в компании, данная услуга все чаще становится востребованной у производителей. К тому же она не противоречит существующим требованиям GMP.

NC Logistic оперирует высокотехнологичными складскими площадями класса «А», полностью оборудованными согласно международным стандартам GDP и ISO. В компании «внедрены системы управления рисками и изменениями, детально зафиксирована процедура работы с отклонениями, особое внимание уделяется соблюдению холодовой цепи».

Управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов подчеркнул, что 3PL-оператор уже успешно сотрудничает с рядом производственных компаний в части хранения иммунобиологических лекарственных препаратов и вакцин. Основываясь на эффективном опыте взаимодействия, логистический оператор готов предоставить складские площади для термолабильных лекарственных средств с температурно-влажностными режимами в диапазоне от +2° до +8 °С и от -18° до -25 °С.

Также он отметил, что компания готова рассмотреть инвестирование индивидуального проекта, исходя из требований и потребностей партнера.

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