Аптеки «Мега Фарм» заняли другие сети

Точки аптечной сети «Мега Фарм», закрывшейся в январе 2020 года, переданы в аренду другим аптечным сетям. Больше всего аптек перешло к тамбовской аптечной ассоциации «Надежда-Фарм». Среди новых арендаторов — «Алоэ БСС», «Невис», Еаптека и «Ригла».

Проект по строительству самой крупной аптечной сети в России стартовал в 2016 году. «Мега Фарм» заключила соглашение с Х5 Retail Group об открытии аптек в закассовых зонах магазинов «Пятерочка» и «Перекресток». По данным аналитической компании AlphaRM, к концу 2016 года «Мега Фарм» управляла 172 аптеками, а 2017 год завершила уже с 870 аптеками. По итогам 2018 года аптеки «Мега Фарм» были в 32 регионах России. Объем инвестиций в проект составил около 3 млрд руб., сообщили в AlphaRM.

В октябре 2018 компания озвучила свои планы по открытию четырех тысяч аптек по всей стране к 2021 году. Но по итогам 2019 года «Мега Фарм» сократила свое присутствие до 22 регионов, оставив работать всего 245 точек, и в январе сеть прекратила свое существование.

Сейчас 210 точек «Мега Фарм» заняты другими игроками рынка, сообщила заместитель директора AlphaRM Татьяна Литвинова. «Чуть ли не геометрический прирост точек аптечной сети «Мега Фарм» наблюдался фактически до сентября 2018 года. Вместе с ним росла и выручка — своего пика показатели достигли в декабре 2018 года. Сеть «Мега Фарм» прекратила свое существование в январе 2020 года, закрыв все аптечные точки, – рассказала она. – Сейчас на бывших точках ныне несуществующей сети самым большим числом разместились АС «Надежда-Фарм» (48 аптек), «Алоэ БСС» (33 аптеки), «Еаптека» (26 аптек) и «Вита» (25 аптек).

«Мега Фарм» переуступила права и обязанности по 56 договорам аренды юрлицам, входящим в ассоциацию «Надежда-Фарм», сообщили «ФВ» в PR-службе ассоциации аптечных организаций «Надежда-Фарм». Из них 20 точек расположены в Москве, а также в Нижнем Новгороде (8), Липецке (6), Калуге (6), Владимире (5), Белгороде (4), Рязани (4), Ростове-на-Дону (2), Воронеже (1). «Все аптеки отлицензированы и работают под товарным знаком «Надежда-Фарм», – добавили в ассоциации.