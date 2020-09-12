Аналитики поделились прогнозами на аптечные продажи по итогам 2020 года

По итогам года аптечные продажи лекарств как минимум останутся на уровне 2019 года — так считают аналитики AlphaRM. Прогноз IQVIA оптимистичней – +6%, DSM Group полагает, что рост составит 8%.

Своими прогнозами аналитические компании поделились во время заседания РАФМ, посвященного теме «Фармрынок РФ. Итоги первого полугодия 2020 года», прошедшего 10 сентября. Аналитические компании зафиксировали рост рынка лекарств по итогам января-июля 2020 года на уровне 5—12,3%, при этом прогнозы по итогам у них скромнее – 0—8%. Соответственно, во втором полугодии продажи или не увеличатся, или вовсе снизятся.

По словам генерального директора IQVIA Николая Демидова, ключевой негативный фактор для фармрынка – обострение экономических проблем. Снижаются реальные доходы населения, снижается ВВП. Несмотря на рост закупок в госсегменте, падение розницы оказывает сильное давление на натуральные объемы. По данным компании, весь рынок по итогам семи месяцев 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года в упаковках снизился на 1,9% (в ценах дистрибьютора).

Аналитики IQVIA подсчитали, что в первые семь месяцев 2020 года весь фармрынок в рублях вырос на 15%, продажи лекарств увеличились на 5%. Прогноз компании: по итогам 2020 года аптечные продажи лекарств вырастут на 6%.

Согласно расчетам по методике DSM Group, с января по июль 2020 года рынок лекарств вырос на 12,3% в рублях и на 0,9% в упаковках. Директор отдела стратегических исследований аналитической компании DSM Group Юлия Нечаева напомнила, что наибольший прирост продаж лекарственных препаратов был в марте. Без учета этого месяца рост в рублях составил 6,2%, а в упаковках снизился на 5,1%.

По ее словам, прирост в рознице обеспечили в основном структурные изменения: спрос на дешевые препараты снизился, пациенты стали покупать более дорогие препараты. В структуре продаж в стоимостном выражении доля лекарств стоимостью 500 руб. и более выросла с 43,1% в январе-июле 2019 года до 45,1% в аналогичном периоде текущего года, в натуральном выражении – с 9,1 до 10,7%. Лекарства стоимостью до 50 рублей, напротив, уменьшили доли и в рублях (с 4,4 до 3,6%), и в упаковках (с 38,7 до 32,5%).

Николай Демидов уверен, что вымывание отдельных дешевых препаратов – это не потребительская история, а действия производителей, которые точечно перестают выпускать тот или иной препарат, так как это не выгодно. Генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева отметила также, что дешевые препараты часто не уходят с рынка, а просто переходят в другую ценовую категорию за счет роста стоимости.

Прогноз роста рынка лекарств по итогам 2020 года у DSM самый оптимистичный – +8% в денежном выражении. В AlphaRM полагают, что роста может не быть вовсе или он будет минимальный: рост Rx препаратов составит 2% в рублях, а продажи OTC останутся на уровне 2019 года. «То есть вполне возможно, что мы увидим снижение рынка в оставшиеся месяцы года», – отметила Ермолаева.

Она добавила, что уже сегодня можно определенно сказать, что многие аптеки столкнутся с трудностями при выполнении условий маркетинговых контрактов. Не все категории лекарств смогут продемонстрировать рост, который был заложен при заключении договоров между производителями и аптеками.

Елена Калиновская

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