В проект программы госгарантий включили тестирование на коронавирус

Подушевые нормативы финансирования Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи будут проиндексированы на 2021 год на 3,7%, на 2022 — на 4% и на 2023 год — на 4%. Они были откорректированы в соответствии с прогнозом доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на соответствующие годы и социально-экономического развития страны. Также в документ было включено тестирование на новый коронавирус.

Минздрав откорректировал Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год ‎и плановый период 2022 и 2023 годов. Нормативы финансовых затрат проиндексированы по сравнению с 2020 годом на приобретение лекарственных средств и прочие расходы на 3,7%. Установлен средний норматив затрат на тестирование на COVID-19. Соответствующий документ опубликован на портале законопроектов 10 сентября, сообщает «Медицинский вестник».

В пояснительной записке говорится, что проект программы содержит ряд новых положений по сравнению с прежней редакцией. Например, увеличены нормативы объема паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе при осуществлении посещений на дому выездными патронажными бригадами. В Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования и финансируемых за счет субвенции из бюджета ФОМС, дополнительно вошли несколько методов лечения. В программу ввели тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) со средним нормативом финансовых затрат в 584 рубля на одного застрахованного россиянина.

Екатерина Погонцева

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