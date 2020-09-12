Инсулиновые помпы для детей с тяжелыми формами диабета погрузят в базовую программу ОМС

С 2021 года, согласно представленному Минздравом РФ проекту программы госгарантий медпомощи, перечень высокотехнологичной медпомощи (ВМП), включенной в базовую программу ОМС (ВМП-I), будет расширен. В частности, в него войдет лечение тяжелых форм врожденного сахарного диабета с суточным мониторированием глюкозы и установкой инсулиновых помп. С 2021 года, согласно представленному Минздравом РФ проекту программы госгарантий медпомощи, перечень высокотехнологичной медпомощи (ВМП), включенной в базовую программу ОМС (ВМП-I), будет расширен. В частности, в него войдет лечение тяжелых форм врожденного сахарного диабета с суточным мониторированием глюкозы и установкой инсулиновых помп.

Метод лечения войдет в группу ВМП №34 по профилю «педиатрия» под названием «Поликомпонентное лечениее тяжелых форм аутоиммунного и врожденных моногенных форм сахарного диабета и гиперинсулинизма с использованием систем суточного мониторирования глюкозы и помповых дозаторов инсулина».

Он предназначен для комплексного лечения тяжелых форм сахарного диабета (диабет новорожденных, приобретенный аутоиммунный инсулинозависимый сахарный диабет, сахарный диабет с осложнениями) и врожденного гиперинсулинизма.

Ранее этот вид лечения входил в перечень ВМП, не включенной в базовую программу ОМС (ВМП-II). Стоимость одного случая лечения составляла 293,7 тысячи рублей. После погружения в ОМС в 2021 году тариф составит 179,4 тысячи рублей. Всего в 2020 году, по данным Аналитического центра Vademecum, профильные медучреждения получили госзадание на такую медпомощь в 1 173 случаях на общую сумму 344,6 млн рублей.

Для суточного мониторирования глюкозы и установки помп взрослым больным с другими типами диабета (I и II типа) в профиле «эндокринология» в перечне ВМП-I есть отдельная группа. Стоимость одного случая лечения в программе госгарантий на 2020 год составляла 182 тысячи рублей, в проекте на 2021 год – 195,8 тысячи рублей.

Количество пациентов с сахарным диабетом, согласно реестру НМИЦ эндокринологии, составляет на данный момент 4,8 млн человек, из которых 264 тысячи имеют диабет первого типа, 4,5 млн – второго и 101 тысяча – других типов. По состоянию на 2018 год из 4,58 млн диабетиков 4,45 составляли взрослые.

На июнь 2019 года в России инсулиновые помпы были установлены 17 828 пациентам, 12 747 из них – дети-инвалиды.

Вице-премьер Татьяна Голикова в феврале 2019 года поручила Минздраву РФ проанализировать потребность в установке инсулиновых помп детям и подготовить предложения по обеспечению этим медизделием всех нуждающихся. Впоследствии на эти цели Правительство РФ выделило 2 млрд рублей.