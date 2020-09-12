MSD проведет в России исследования своей вакцины от COVID-19

Мариинская больница в Санкт-Петербурге 10 cентября объявила набор добровольцев для испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией MSD. О наборе медицинская организация сообщила в официальной группе «ВКонтакте», но позже запись была удалена. В больнице объяснили, что добровольцев оказалось слишком много. Мариинская больница в Санкт-Петербурге 10 cентября объявила набор добровольцев для испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией MSD. О наборе медицинская организация сообщила в официальной группе «ВКонтакте», но позже запись была удалена. В больнице объяснили, что добровольцев оказалось слишком много.

«В октябре-ноябре 2020 года американская компания MSD планирует начало III фазы двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования вакцины от COVID-19. Всего в мире в данное исследование планируется включить более 30 тысяч человек, в том числе более 3 тысяч – в России. Мариинская больница была выбрана в качестве одного из участников данного исследования, в связи с чем мы объявляем набор добровольцев для участия в исследовании новой вакцины», – говорилось в сообщении.

Позже стало известно, что Мариинская больница приостановила запись добровольцев для испытания вакцины. В учреждении удалили пост через пару часов после его публикации.

«За несколько часов желающие записаться атаковали больницу звонками, что пришлось приостановить набор добровольцев, – сообщили в пресс-службе больницы. – Добровольцев набирали на октябрь и ноябрь. Сейчас больница на карантине по коронавирусу, и людей принять там не могут. Ситуация к моменту тестирования уже должна разрешиться».

В MSD не ответили на запрос Vademecum. Соответствующей записи в Реестре разрешений на проведение клинических исследований (РКИ) пока нет.

В конце мая в MSD объявили о покупке австрийского производителя вакцин Themis Bioscience и анонсировали соглашение с некоммерческой научно-исследовательской организацией IAVI, направленное на совместную разработку двух других вакцин от COVID-19.

В вакцине IAVI используется та же технология, что и в вакцине MSD от Эбола Ervebo. Вакцина Themis, разработанная в сотрудничестве с Institut Pasteur в Париже, основана на модифицированном вирусе кори. Разработка вакцины частично финансировалась Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI).

Согласно международному реестру клинических исследований Clinicaltrials.gov, сейчас компания Merck проводит КИ I-II фазы вакцины V591 на 260 добровольцах в Бельгии с определением оптимальной дозировки для оценки безопасности, переносимости и иммуногенности. На сайте также опубликованы предварительные результаты КИ кандидата M5049 на 150 добровольцах в США и Бразилии. Оба исследования рандомизированные двойные слепые плацебо-контролируемые.