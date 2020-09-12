Крупнейшая южноафриканская фармкомпания Aspen делает ставку на развивающиеся рынки

Крупнейшая южноафриканская фармацевтическая компания Aspen Pharmacare Holdings Ltd заявила, что в рамках новой стратегии планирует расширить свой портфель на развивающихся рынках за счет сочетания органического роста и приобретений.

«Основное направление бизнеса — вывести его на значительный уровень в странах, где мы хорошо себя зарекомендовали», — заявил агентству Reuters заместитель генерального директора компании Aspen Гас Аттридж (Gus Attridge).

По его словам, компания предпочитает уходить с развитых рынков, где ей не хватает масштаба.

Напомним, что буквально несколькими днями ранее компания Aspen согласилась продать права на портфель препаратов в Европе, состоящий из инъекционных антикоагулянтов, американской фармацевтической компании Mylan, сохранив при этом бизнес на развивающихся рынках.

Главный исполнительный директор Aspen Стивен Саад (Stephen Saad) во время презентации для инвесторов заявил, что с продажей этого бизнеса фармацевтический производитель ЮАР, в основном, достиг своих целей по сокращению портфеля и уменьшению долга.

«Мы вложили миллиарды в наш бизнес, и эти доходы начнут поступать уже сейчас», — сказал Саад.

Aspen — международная фармацевтическая компания-производитель лекарственных препаратов, которые поставляет в более чем 150 стран мира. Для ряда развивающихся стран компания производит доступное и качественное детское питание и потребительские товары. Aspen является одной из самых быстрорастущих фармацевтических компаний в мире. Штаб-квартира компании располагается в городе Дурбане, ЮАР. Aspen располагает 23 производственными площадками на 6 континентах.

gmpnews