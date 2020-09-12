Китайские ученые выявили позитивный эффект от «Триазавирина»

Промежуточные результаты получили в ходе исследований на 245 пациентах

«Триазавирин» имеет положительный эффект: сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы. К таким выводам пришли китайские ученые. Данные озвучил директор Института органического синтеза УрО РАН Валерий Чарушин во время пресс-конференции в пресс-центре ТАСС-Урал.

«В ходе конференции мы получили информацию от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна. Пока ответ неофициальный, так как исследования не завершены. Результат промежуточный, нуждается в дальнейшем развитии, но в целом есть позитивный эффект, — рассказывает Валерий Чарушин. — В Китае утвержден протокол клинического исследования, который опубликован в международном журнале Engineering. Согласно этому протоколу в 10 госпиталях провинции Хэйлунцзян проводятся рандемизированные дважды слепые исследования: на контрольной группе и на тех пациентах, которые получают препарат, но не знают, что они получают. Исследования проводятся на больных с легкой или средней степенью тяжести, но не на тех пациентах, где есть угроза жизни».

В исследование вовлечены 245 пациентов провинции. Такие же исследования проводятся в Екатеринбурге в больницах № 6, № 14 и № 40.

Напомним, в феврале по просьбе генконсульства КНР в Екатеринбурге ученые отправили препарат в Китай для испытаний против коронавируса. В мае из-за коронавируса фармпредприятие «Медсинтез» увеличило производство «Тризавирина» с 3 до 7 тыс. упаковок в сутки.

Справка

Ученые УрФУ, Института органического синтеза УрО РАН совместно с коллегами из НИИ гриппа исследовали семейство противовирусных соединений — азолоазины. Среди этих соединений они нашли молекулы, эффективные в отношении целого ряда РНК-содержащих вирусов, в том числе вирусов гриппа, ОРВИ, клещевого энцефалита, геморрагических лихорадок и др. Первая молекула, которая стала препаратом, — «Триазавирин». Это пятиотропный препарат: на пятые сутки при лечении больных гриппом в их крови практически отсутствуют вирусы гриппа. Разрешен к применению с 2014 года. Выпускается на Урале, на фармпредприятии «Медсинтез» высокотехнологичная линия полного цикла.