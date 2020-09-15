Более сотни аптек не смогли получить разрешение на онлайн-торговлю из-за недостатка точек

Росздравнадзор не допустил 147 аптек до дистанционной торговли лекарствами. Одной из основных причин отказа стало несоответствие правилу о наличии не менее 10 аптек на территории РФ.

Росздравнадзор рассмотрел 317 заявок на допуск к онланй-торговле, рассказала главный государственный инспектор отдела контроля обращения лекарственных средств службы Екатерина Петрова 14 сентября на форуме «Пациентское сообщество за новую медицину», передает корреспондент «ФВ». 170 компаний в 40 регионах получили одобрение, а 147 организациям доступ к рынку онлайн-торговли не предоставили, заметила она.

Среди основных причин отказа в получении разрешения на дистанционную торговлю в ведомстве выделяют: несоответствие требованиям Постановления № 697 (менее 10 аптек); отсутствие спроса населения; нерентабельность доставки; спрос на рецептурные препараты.