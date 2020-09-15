Ремдесивир оказался эффективнее в комбинации с барицитинибом при лечении COVID-19

Барицитиниб и ремдесивир сокращали период до выздоровления госпитализированных с коронавирусной инфекцией, выяснилось в ходе рандомизированного клинического исследования. По результатам испытания разработчики планируют обсудить с регуляторами выдачу разрешения на применение комбинации.

Компании Eli Lilly и Incyte огласили предварительные данные клинического исследования ACTT-2 комбинации барицитиниба и ремдесивира при коронавирусной инфекции, которое проходило при участии Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID). Испытание достигло первичной конечной точки – сокращения времени до выздоровления.

Исследование ACTT-2 началось в мае и включало более 1000 госпитализированных с COVID-19 пациентов. В ходе испытания участники получали барицитиниб и ремдесивир, либо только ремдесивир. Выяснилось, что первый вариант терапии в среднем на сутки снижал время до выздоровления по сравнению со вторым. Также была достигнута основная вторичная конечная точка, для которой сравнивали состояние пациентов на 15-й день исследования.

Тем временем анализ результатов исследования продолжается, в том числе исходов по безопасности препаратов и смертности. Как указывается в сообщении, Lilly планирует обсудить выдачу разрешения на экстренное применение данной комбинации с регуляторами, в том числе FDA. Речь идет об использовании препаратов у госпитализированных пациентов с COVID-19

Противовирусный препарат ремдесивир получил разрешение на экстренное применение при коронавирусной инфекции в ряде стран после того, как показал эффективность для снижения сроков выздоровления. Барицитиниб – средство из группы ингибиторов JAK1/JAK2-киназ, применяется для лечения ревматоидного артрита. Американские инструкции по применению барицитиниба содержат информацию о риске тромбозов и серьезных инфекций на фоне его применения.

Анастасия Теслина

pharmvestnik