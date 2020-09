Эксперты предложили смягчить правила госзакупок ради доступности инновационных препаратов Ремдесивир оказался эффективнее в комбинации с барицитинибом при лечении COVID-19 » Merck & Co расширяет свой портфель противораковых препаратов за счет сделки с Seattle Genetics Фармацевтическая компания Merck & Co договорилась о покупке доли в Seattle Genetics на сумму в 1 миллиард долларов. Это позволит компании расширить свой портфель противораковых препаратов. Merck & Co заключила крупную сделку с Seattle Genetics, сообщает Reuters. В совместном заявлении двух компаний говорится, что они вместе займутся разработкой и продажей лекарства от рака Seattle Genetics – препарата ладиратузумаб ведотина. В рамках сотрудничества будет также проведена оценка ладиратузумаб ведотина в сочетании с ведущим препаратом Merck «Китруда» при лечении различных типов рака груди и других опухолей. Seattle Genetics, разработчик лекарств, специализирующихся на онкологических заболеваниях, получит авансовый платеж в размере 600 миллионов долларов, в то время как Merck инвестирует 1 миллиард долларов в покупку 5 миллионов акций Seattle Genetics по цене 200 долларов за акцию, что на 33,4% больше, чем стоимость акций Seattle после последнего закрытия торгов. Merck уже давно пытается расширить свой портфель препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями. В декабре компания заключила сделку на 2,7 миллиарда долларов с ArQule Inc, чтобы получить доступ к экспериментальной терапии разработчика лекарств от рака крови, направленной на генетические мутации. Кроме того, Seattle Genetics также предоставила Merck эксклюзивную лицензию на продажу своей противораковой терапии в Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. «Эти два стратегических сотрудничества позволят нам еще больше диверсифицировать широкий портфель и портфель онкологических исследований Merck», — отметил Роджер Перлмуттер, президент исследовательских лабораторий Merck. Алексей Петров

pharmvestnik