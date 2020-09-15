Эксперты предложили смягчить правила госзакупок ради доступности инновационных препаратов

Российское законодательство нуждается в существенных изменениях для снятия барьеров на пути инновационных препаратов к пациентам, считают эксперты. Например, следует прописать программу раннего доступа или разделения расходов, закрепить особый порядок госзакупок препаратов с небольшим остаточным сроком годности со значительной скидкой, откорректировать типовые контракты Минздрава.

Чтобы обеспечить быстрый доступ российских пациентов к инновационным препаратам, предстоит внести ряд поправок в действующее законодательство. Далеко не отсутствие средств, а нормативные барьеры лежат в основе проблемы. Об этом шла речь в ходе секции «Механизмы закупок инновационных лекарственных препаратов» 14 сентября, которая проходила в рамках онлайн-форума пациент-ориентированных инноваций и была организована Всероссийским союзом пациентов, передает корреспондент «ФВ».

«На законодательном уровне следует отдельно прописать «индивидуальное применение незарегистрированного лекарственного препарата», — предложил руководитель федерального направления обеспечения доступа препаратов на рынок Новартис Илья Вескер. — Следует ввести такой термин, как программа раннего доступа, когда на самом раннем этапе, еще до государственной регистрации пациент получает доступ к инновационным препаратам. Важно рассмотреть вопрос включения незарегистрированных медикаментов в клинические рекомендации».

«В закон о госзакупках необходимо ввести понятие «разделение рисков», или «соглашение о разделении расходов», — поддержал эксперта директор по индустриальной политике Ассоциации международных фармацевтических производителей Александр Мартыненко. — Фармпроизводитель компенсирует расходы заказчика на инновационный препарат, если он не доказал эффективности. Самое главное прописать критерии, по которым она будет оцениваться».

Большую работу предстоит провести в плане смягчения правил в отношении закупок дорогостоящих препаратов с небольшим остаточным сроком годности: прописать порядок, согласно которому производители смогут продавать такие лекарства со значительной скидкой, продолжил главный консультант компании «Институт конкурсных технологий» Константин Перов.

«Цены на «сроковые препараты» подлежат исключению, во-первых, из расчета будущих начальных цен у этого и других заказчиков, во-вторых, не должны включаться при расчете референтных», — считает Перов.

Система могла бы экономить значительные средства на закупке таких препаратов, но сегодня этого не происходит из-за жесткости правил, резюмировал эксперт.

Модератором секции выступил руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев. По его словам, озвученные предложения будут обобщены и оформлены в виде дорожной карты. Прежде чем выносить их на обсуждение депутатов Госдумы, инициатива будет доработана в рамках предстоящего в ноябре Всероссийского съезда пациентов.

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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