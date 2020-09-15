Минздрав Японии убрал гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии (MHLW) исключило пять препаратов из новых рекомендаций по лечению COVID-19. В их числе — противомалярийный препарат гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин, которые остаются в последней версии руководства Минздрава России.

Из обновленных рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции выбыли пять препаратов, в том числе гидроксихлорохин и азитромицин. Об этом сообщает Pharma Japan.

Как указывает MHLW, из руководства убрали препараты, которые получили негативную оценку в последних научных публикациях, и в эффективности которых при COVID-19 усомнились другие источники. Обновление опиралось на информацию, доступную к 3 сентября.

Таким образом, из третьей версии рекомендаций MHLW по лечению коронавирусной инфекции в разделе фармакотерапии исключены пять препаратов, которые, согласно более ранним версиям документа, могли использоваться off-label: комбинация лопинавир/ритонавир, гидроксихлорохин, ивермектин, азитромицин и камостат.

Среди одобренных в Японии и упоминающийся в рекомендациях препаратов — противовирусное средство ремдесивир (разрешен для лечения COVID-19) и глюкокортикоид дексаметазон, который показан при тяжелых инфекционных заболеваниях. Кроме того, упоминаются тоцилизумаб и фавипирапир, применение которых при COVID-19 возможно вне рамок одобренных показаний.

В последней, восьмой версии рекомендаций Минздрава России по COVID-19, гидроксихлорохин остался в схемах лечения и профилактики, в том числе в комбинации с азитромицином. Среди сходств с японским руководством присутствуют препараты дексаметазон, тоцилизумаб, ремдесивир и фавипиравир.

Анастасия Теслина

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