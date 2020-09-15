Самарская «Рона» не смогла лишить «Мир офиса» права пользоваться обозначением «ВитаЭкспресс»

Суд по интеллектуальным правам рассмотрел очередной спор аптечных предприятий за право пользования названием со словом «вита». На этот раз пензенское ООО «Мир офиса» добилось правовой охраны знака обслуживания «ВитаЭкспресс». Против этого возражало самарское ООО «Рона», которое развивает федеральную аптечную сеть под этим брендом.

Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент восстановить правовую охрану знака обслуживания «ВитаЭкпресс». Он удовлетворил исковые требования пензенской аптечной сети под таким именем, несмотря на все возражения ее тезки из Самары. Решение опубликовано в системе «Мой арбитр».

Роспатент прекратил правовую защиту знака обслуживания компании «Мир офиса» «ВитаЭкпресс» по итогам рассмотрения возражения от фирмы «Рона», которая также использует это наименование в своем бизнесе. Пензенская компания обжаловала решение Роспатента в суде. Она указала, что в стране зарегистрировано более 170 аптечных организаций (свыше 3 тыс. торговых точек), который используют обозначение «ВИТА» в своих фирменных наименованиях. Поэтому говорить о том, что у потребителя это слово стойко ассоциируется именно с самарской аптечной сетью, на чем настаивала «Рона», не приходится. Наконец, истец обращал внимание на то, что Роспатент потратил 20 минут на рассмотрение спора. Этого времени было явно недостаточно для изучения предоставленных документов.

Роспатент и «Рона» возражали против удовлетворения иска. «Рона» указала, что активно использует словосочетание с 2012 года и что предоставило достаточные доказательства того, что у потребителя «Витаэкспресс» ассоциируется именно с самарской группой компаний.

«Необходимо наличие доказательств, подтверждающих не только введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением, но и возникновения у потребителей ассоциативной связи между товаром и производителем, — говорится в решении СИП. — А рекламные ролики, размещенные на YouTube, имеют количество просмотров, не позволяющее говорить об известности обозначения широкому кругу потребителей. Включение аптечной сети «ВИТА» в рейтинги также не может подтверждать большую известность этой сети с учетом ее незначительной доли рынка (1,1%)».

СИП признал правоту «Мира офиса» и обязал Роспатент восстановить правовую охрану спорного знака.

Ранее аналогичное решение СИП принял в споре между уфимской «Вита плюс» и «Роной».

«ФВ» направил запрос «Роне» с просьбой прокомментировать дальнейшие действия компании.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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