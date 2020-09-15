Pfizer назвала сроки по оценке эффективности своей вакцины от Covid-19

Руководство Pfizer планирует получить данные об эффективности своей вакцины к концу октября. Компания готовится к утверждению вакцины со стороны федеральных властей США до начала 2021 года.

Глава американского гиганта Pfizer Альберт Бурла заявил, что данные об эффективности вакцины, разрабатываемой компанией, появятся к концу октября. Он также уточнил, что в Pfizer готовятся к утверждению вакцины федеральными властями США до начала 2021 года, передает CBS News.

По словам топ-менеджера, компания уже запустила производство препарата.

«Мы начали производство и изготовили сотни тысяч доз», — сказал он.

Pfizer является одной из нескольких компаний, которые в настоящее время принимают участие в третьем этапе испытаний вакцины. При этом она одна отказалась от федеральной поддержки для разработки своей вакцины от Covid-19.

Бурла признал, что в случае неудачи испытаний вакцины Pfizer примет на себя все финансовые последствия, добавив, что отказ от финансирования со стороны государства обусловлен желанием не вовлекать компанию в политические споры.

«Я хотел освободить наших ученых от бюрократии», — сказал он.

Бывший комиссар FDA и член совета директоров Pfizer доктор Скотт Готтлиб в свою очередь подчеркнул, что не верит, что вакцина получит широкое распространение до 2021года. «Это, вероятно, будет очень поэтапный выход на рынок», — сказал он.

По мнению Готтлиба, в случае одобрения вакцины первыми ее получат те, кто подвергается высокому риску заражения.

Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID), который вместе с компанией Moderna работает над собственной вакциной от коронавируса, заявлял ранее, что он остается «осторожно оптимистичным» относительно прогнозов о готовности вакцины к концу 2020 года.

Алексей Петров

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