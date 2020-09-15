Трамп подписал новый указ о снижении цен на лекарства

Американский президент расширил действие указа о снижении цен на лекарственные препараты. Теперь под его действие подпадают препараты из розничной сети. Документ также позволяет менеджерам программы Medicare самостоятельно вести переговоры с фармкомпаниями по ценам на лекарства.

Президент США подписал новый указ, направленный на снижение цен на лекарства. В соответствие с предыдущим документом, цены на лекарства по программе Medicare должны быть «привязаны» к ценам, по которым закупают лекарства страховые компании в других развитых странах. Указ касался только препаратов, применяющихся исключительно в стационарных условиях по программе Medicare Part B, пишет Reuters.

Теперь под действие указа подпадают препараты из аптек, расходы на которые покрываются государственной страховой программой Medicare Part D. В частности, менеджеры Medicare при закупке препаратов будут обязаны ориентироваться на самые низкие цены в других развитых странах. В настоящее время они вообще не имеют права вести переговоры по ценам.

Американская ассоциация фармацевтических исследователей и производителей (PhRMA) осудила указ Президента США, назвав его ударом по компаниям, которые прилагают усилия для борьбы с COVID-19. Такого же мнения придерживается и Организация биотехнологических инновационных исследований (BIO). Как отметила ее президент и исполнительный директор д-р Мишель МакМурри Хит, указ президента негативно скажется на инвестициях в биотехнологическую отрасль. По ее словам, организация сделает все возможное, чтобы не допустить ценового контроля.

Между тем, основатель консалтинговой компании Avalere Health Дэн Мендельсон считает, что указ Трампа не затронет цены на лекарства по программе Medicare до президентских выборов. Он также добавил, что, согласно результатам опроса общественного мнения, граждан США больше волнует пандемия коронавирусной инфекции, нежели цены на лекарства.

Илья Дугин

pharmvestnik