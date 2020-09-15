Росздравнадзор разработал регламент выдачи лицензии на ввоз и вывоз сильнодействующих веществ

Росздравнадзор разработал регламент выдачи лицензии на ввоз и вывоз сильнодействующих веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств ‎и психотропных веществ.

Росздранадзор разработал и выставил на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения для получения лицензии на право ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации сильнодействующих веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ». Об этом сообщается на портале regulation.gov.ru.

Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления государственной услуги. В нем детально описаны:

— перечень документов, представляемых для получения разрешения, порядок их представления;

— состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме;

— формы контроля за исполнением государственной услуги.

Взимание платы за предоставление услуги не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении госуслуги и при получении ее результата составляет 15 минут.

Заявление и другие документы, поступившие от заявителя в Росздравнадзор (в том числе представленные в форме электронного документа) для получения госуслуги, в течение 1 рабочего дня с даты их поступления регистрируются должностными лицами, ответственными за прием и регистрацию документов.

После регистрации заявления и копий документов в течение 15 рабочих дней должно быть выдано разрешение или отказ в выдаче лицензиии.

Заявитель вправе получить результат предоставления государственной услуги в форме электронного документа или на бумажном носителе.

Елена Сидорова

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