Правительство направит дополнительно 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 11 сентября распоряжение №2314-р, в соответствии с которым на закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне ‪2020–2021 годов будет дополнительно направлено 4,1 млрд руб. В федеральном бюджете на закупку вакцины уже предусмотрено 22,5 млрд руб. Дополнительное финансирование позволит приобрести еще более 15,5 млн доз препарата. Средства будут выделены из резервного фонда правительства, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

«Президент поставил задачу, чтобы в этом году как можно больше людей, особенно из группы риска, смогли бесплатно сделать прививку от гриппа. На закупку этих вакцин в бюджете предусмотрено 22,5 млрд руб. Сегодня направим на это дополнительно 4,1 млрд руб.», – сказал Мишустин 10 сентября на заседании правительства.

Как писал «ФВ» 8 сентября, Росздравнадзор пока выпустил в оборот противогриппозные вакцины только отечественных производителей. Ни одна вакцина от гриппа иностранного производства на рынок не выпущена.

На 4 сентября 2020 года одобрены 128 серий вакцин от гриппа. В одной серии выпускается от 100 тыс. до 1 млн доз. В решениях регулятора фигурируют препараты только четырех производителей – «Петровакс Фарм», «Микроген», «Форт» и ФГУП СПбНИИВС ФМБА.

В государственном реестре лекарственных средств, помимо перечисленных отечественных производителей, есть вакцины компании Abbott «Инфлювак», Sanofi «Ваксигрипп» и «Флюваксин» китайского производителя Changchun Changsheng Life Sciences.

Елена Сидорова

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