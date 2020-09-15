AstraZeneca возобновила исследования вакцины против коронавируса в Великобритании

Компания AstraZeneca сообщила о возобновлении клинических испытаний вакцины против коронавируса, которые проходят в Великобритании. Решение принято спустя шесть дней после приостановки глобальных исследований.

Клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca, возобновились в Великобритании. Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании (MHRA) подтвердило, что это безопасно. Об этом говорится в официальном заявлении компании от 12 сентября.

Как указывается в заявлении, 6 сентября AstraZeneca временно приостановила вакцинацию в рамках глобальных испытаний вакцины против коронавируса, чтобы пересмотреть данные по безопасности препарата. Об этом решении, а также серьезной нежелательной реакции одного из участников испытаний, стало известно спустя три дня. Согласно сообщениям в СМИ, у участницы наблюдались симптомы, связанные с развитием серьезного воспалительного заболевания позвоночника – поперечного миелита.

Известно, что в июле компания уже приостанавливала клинические исследования вакцины, тогда у одного из участников обнаружился рассеянный склероз. Позже выяснилось, что этот эпизод не был связан с введением препарата.

Представитель AstraZeneca пояснил STAT, что возобновлено пока только испытание 2/3 фазы в Великобритании. На этом же этапе исследований вакцина находится в Бразилии и ЮАР, а в США проходит третья фаза с запланированным участием 30 тыс. человек.

Одновременно с известиями о препарате AstraZeneca другой разработчик вакцины против коронавируса, Pfizer, заявил о расширении клинических испытаний. Если раньше к участию в испытаниях третьей фазы планировалось 30 тыс. человек, то теперь – 44 тыс., в том числе из групп риска.

Анастасия Теслина

pharmvestnik