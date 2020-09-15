Эксперт заявил о росте себестоимости упаковки лекарства на сумму до 20 руб. из-за маркировки AstraZeneca возобновила исследования вакцины против коронавируса в Великобритании » Производители выступили против квотирования закупок препаратов ЖНВЛП Предложение Минпромторга установить минимальную долю закупок препаратов ЖНВЛП на уровне 40% может привести к негативным последствиям для пациентов и увеличить рост расходования госбюджетов, считают в «Инфарме». В ассоциации также отмечают, что разработанный ведомством документ имеет неоднозначные формулировки, которые отразятся на правоприменительной практике. Ассоциация «Фармацевтические инновации» («Инфарма») предлагает исключить препараты ЖНВЛП из проекта постановления Минпромторга, который устанавливает минимальные доли закупок по отдельным группам промышленных товаров с 2021 по 2023 годы. Об этом «ФВ» сообщил глава ассоциации Вадим Кукава. Согласно документу, который сейчас проходит общественное обсуждение, госзаказчики должны будут закупать не менее 40% (в деньгах) годового объема жизненно-важных препаратов производства России и других стран ЕАЭС. Риски для пациентов Квотирование закупок препаратов ЖНВЛП может ограничить право лечащего врача выбирать необходимую терапию для тех пациентов, объясняют в «Инфарме». В частности, по мнению участников ассоциации, принятие документа может масштабировать кризис с обеспечением необходимыми препаратами иностранного производства пациентов, страдающих муковисцидозом. В ассоциации напомнили, что ситуация с такими пациентами уже обострялась в конце 2019 года. К тому же, отмечают в «Инфарме», могут возникнуть проблемы и с обеспечением пациентов иными жизненно необходимыми препаратами. Неоднозначные формулировки В ассоциации также указывают на туманность формулировок разработанного Минпромторгом постановления, что может привести к противоречивой правоприменительной практике. К примеру, документ не уточняет, каким образом нужно считать 40% при закупке препаратов ЖНВЛП — от всех 758 МНН, которые в него входят, или отдельно по каждому препарату. К тому же, проект предполагает, что для выполнения квоты заказчик должен проводить закупки с применением правила «третий лишний». Однако в «Инфарме» напомнили, что это правило применяется не ко всем препаратам ЖНВЛП, так как не по всем из них есть два производителя из стран ЕАЭС. К тому же, отмечают в ассоциации, из текста документа неясно, каким образом при расчете доли в 40% заказчик должен отделить препараты из перечня ЖНВЛП, в отношении которых применяется правило «третий лишний», от тех, к которым оно не применимо, учитывая, что в документе препараты ЖНВЛП рассматриваются как единая товарная позиция. В соответствии со статьей 30.1 Закона №44-ФЗ заказчик составляет отчет об объеме закупок российских товаров, а в случае, если по итогам года объем закупок этих товаров не соответствует минимальной доле, заказчик должен обосновать невозможность ее достижения. При этом, указывают в «Инфарме», документ не уточняет, нужно ли заказчику формировать отчет по каждому препарату из перечня ЖНВЛП, или по каждому закупаемому МНН, входящему в перечень, или же по всем закупаемым конкретным заказчиком МНН жизненно необходимых лекарств. К тому же не ясно, нужно ли заказчику детализировать отчет по каждой лекарственной форме и дозировке препарата. Рост расходов Еще одним последствием применения квотирования препаратов ЖНВЛВ, считают в «Инфарме», может стать рост расходов государственных бюджетов. Так, в результате стремления госзаказчиков обеспечить квоту, пациенты могут не получить необходимые им препараты зарубежного производства. Это, в свою очередь, может привести к росту издержек системы здравоохранения на купирование экстренных состояний и замещающую терапию, а также к увеличению выплат по инвалидности, наступившей в результате применения неверно подобранного препарата, считают в ассоциации. Когда в феврале готовились поправки в законодательство о госзакупках «Инфарма» уже обращалась в правительство, указывая на риски квотирования на рынке лекарственных средств, сообщил Кукава. «К сожалению, вынуждены констатировать, что мы не были услышаны, и это означает, что наступление негативных последствий в первую очередь для пациентов становиться более, чем реальным. Вызывает сожаление тот факт, что жизнь и здоровье пациентов в очередной раз отдаются в угоду поддержки локальных производителей» – сказал Кукава. Снижение конкуренции С тем, что квотирование препаратов ЖНВЛП может негативно сказаться на обеспечении пациентов необходимыми препаратами, согласны и в Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП). «Пациенту не важна страна происхождения лекарства, главное, чтобы препарат был эффективным, качественным, безопасным и, конечно же, доступным», — отметил гендиректор ассоциации Виктор Дмитриев. К тому же, по его мнению, предлагаемый подход к закупкам препаратов ЖНВЛП снижает уровень конкуренции и эффективность расходования бюджетных средств. «Напомню, что за последние несколько лет на российский рынок перестали поступать некоторые востребованные препараты как в сегменте государственных закупок, так и в рознице, что привело к негативным социальным последствиям, поэтому базировать прогресс надо на конкуренции и качестве», — заключил Дмитриев. Маргарита Грошева

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