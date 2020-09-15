Эксперт заявил о росте себестоимости упаковки лекарства на сумму до 20 руб. из-за маркировки

Из-за сбоев в системе маркировки одна пачка лекарств может подорожать для производителя на сумму до 20 руб. Сложности, с которыми сталкиваются участники системы мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП), связаны с техническими сбоями и с часто меняющимися требованиями регулятора.

Точки входа

Следует тщательно проанализировать проблемы, которые возникают у участников товаропроводящей цепи на каждом этапе прохождения маркированных лекарственных препаратов, и как можно скорее провести работу над ошибками. Об этом заявила исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова в ходе совместного заседания комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, комиссий Российского союза промышленников и предпринимателей по индустрии здоровья и по фармацевтической и медицинской промышленности, которое прошло 11 сентября.

Встреча была посвящена маркировке лекарственных средств и состоялась при участии представителей федеральных органов государственной власти и оператора маркировки — ЦРПТ.

Информация о сбоях при приемке товара, при его передаче к потребителю начала поступать в августе, когда маркированный товар стал приходить на склады и в аптеки, рассказала Титова. И склады, и аптеки должны выделить площади под карантинные зоны, дожидаясь ответа из системы МДЛП или устранения технических проблем.

«Товаропроводящая цепочка нацелена на работу с маркированными препаратами, готова к совместной работе с оператором системы для выявления типовых проблем и их устранения, но в текущей ситуации обеспечивать ассортимент на полках аптек становится все сложнее», — отметила руководитель СПФО.

По ее мнению, помимо устранения технических сбоев есть смысл подумать над сокращением точек ввода информации о маркированной продукции на какой-то период времени, а также вернуться к варианту масштабного тестирования с последующим анализом проблем на каждом этапе. Решение надо принимать в кратчайшие сроки: началась осень, и заболеваемость простудными заболеваниями будет расти, а вместе с ней вырастут спрос на лекарственные препараты и очереди в аптеках.

Подорожание на 20 руб.

Из-за нанесения кодов компании сталкиваются со снижением производительности до 30%. Им приходится прилекать сотрудников для исправления операций в системе и расширять штат IT-специалистов, рассказала на встрече председатель Координационного совета Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» Надежда Дараган. Все это приводит к убыткам для производителей, а также к увеличению затрат производства до 20 руб. на каждую упаковку в зависимости от объема, отмечают в ассоциации.

«ФВ» попросил Дараган уточнить, как именно была рассчитана сумма в 20 руб. По словам эксперта, в основу расчета легли сведения предприятий. Она уточнила, что в каждом случае выходит своя цифра: у кого-то 6 руб., а у кого то 20. Это зависит от затрат на оборудование, программного обеспечения, необходимости расширения штата персонала или расширения производственных помещений и их ремонта.

«Для дорогостоящих лекарств это, может, и не играет существенной роли, а для препаратов недорогого сегмента это очень ощутимо», — подытожила Дараган.

Есть большие проблемы и со скоростью обработки документов в МДЛП, заметила Дараган. Из-за задержки в несколько часов отчеты не успевают загрузиться в систему к моменту физической доставки товара из одной точки в другую. В результате принимающие организации отказываются забирать товар до получения сообщения из МДЛП, ссылаясь на недостаток места, а водители простаивают в ожидании обработки сообщений.

Участники совещания готовят резолюцию и предложения от фармсообщества по улучшению работы СМДЛП, которые должны способствовать бесперебойному лекарственному обеспечению.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

Маргарита Грошева

pharmvestnik