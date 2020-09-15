Участники рынка выступили за автоматическую разагрегацию кодов лекарственных препаратов

Рабочей группой дистрибьюторов при Росздравнадзоре совместно с ЦРПТ подготовлено предложение по созданию в системе маркировки процедуры автоматической разагрегации. Об этом «ФВ» сообщил заместитель генерального директора по IT-технологиям ЦВ «Протек» Виктор Горбунов. Проблема с разагрегацией контрольных идентификационных знаков стала основной при приемке товара в аптеках.

О том, что аптеки часто сталкиваются с некорректной разагрегацией кодов, сообщила председатель Ассоциации развития фармацевтической отрасли «Аптечное дело» (объединяет аптеки Хакасии, Тывы, Красноярского края) Анастасия Филиппова.

«Приходит товар от поставщика в коробке «россыпью», то есть без заводской упаковки. Аптека пытается его принять, а «Честный знак» отклоняет, потому что товар находится в заводской агрегации — аптека не может ее снять самостоятельно. До момента отправки документа в «Честный знак» аптека не может проверить, кому принадлежит SGTIN», — пояснил на условиях анонимности руководитель региональной компании-разработчика программного обеспечения.

По первому месяцу (август – начало сентября) интенсивной эксплуатации системы МДЛП можно сделать вывод, что проблема с разагрегацией контрольных идентификационных знаков (КИЗ) — наиболее часто встречающаяся при приемке товара в аптеках или ЛПУ, считает Виктор Горбунов. «Причин много. В основном это ошибки при агрегации на производстве, при приемке товара на складах дистрибьютора, ошибки взаимодействия с МДЛП или несвоевременная отработка сообщения в системе, проще говоря, «зависание» системы, а также недочеты в программном обеспечении дистрибьютора или аптеки», — рассказал он.

Горбунов сообщил, что на всех этих участках товаропроводящей цепочки со стороны IT-служб, оператора системы и складов ведется интенсивная работа по выявлению и исправлению подобных «багов». «Мы считаем, что такая работа при переходе системы в промышленную эксплуатацию — эффективное решение. Чем больше участники рынка выявят недочетов, тем проще будет работать дальше, когда доля маркированного товара в обороте будет уже значительной», — отметил представитель «Протека».

Он также рассказал, что рабочей группой дистрибьюторов при Росздравнадзоре совместно с ЦРПТ подготовлено предложение по созданию в системе процедуры автоматической разагрегации. «Если при обратном акцепте принимающая сторона по агрегированной коробке отправляет не SSCC, а список КИЗ (если в пакете присутствует любой из КИЗ в коробке), то МДЛП автоматически разагрегирует коробку и позволит продающей стороне акцептовать ее по КИЗ упаковок, а не SSCC. Если покупатель хочет принимать товар по SSCC, он сканирует SSCC, если по КИЗ — то он просто вскрывает и сканирует КИЗ, что позволит автоматически и без лишних трудозатрат удовлетворить потребности аптек», — пояснил эксперт.

Руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Сергей Холкин подтвердил, что это предложение находится в стадии обсуждения. «С ним выступили некоторые участники рынка», — отметил он.

Ольга Коберник

pharmvestnik