Novo Nordisk расширяет поддержку пациентов с сахарным диабетом

Актуальные проблемы пациентов с сахарным диабетом обсудили участники «круглого стола», который состоялся в Троицке. В нем приняли участие ведущие российские специалисты-эндокринологи. Они обозначили основные направления совершенствования диабетологической помощи, отметили роль своевременного выявления осложнений диабета. Особое внимание было уделено реализации программы клинико-эпидемиологического мониторинга пациентов с использованием мобильного диабет-центра (Диамобиля).

Как подчеркнула директор Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, академик РАН Марина Шестакова, пандемия COVID-19 продемонстрировала, что у пациентов с диабетом коронавирусная инфекция протекает тяжелее, чаще приводит к летальному исходу.

Главный фактор управления заболеванием – адекватный контроль гликемии. Для оценки компенсации сахарного диабета в России с 2002 года реализуется региональная программа клинико-эпидемиологического мониторинга больных сахарным диабетом с использованием мобильного диабет-центра. Диамобиль – своеобразная «лаборатория на колесах», позволяющая специалистам выезжать в регионы и диагностировать осложнения сахарного диабета в экспресс-формате.

В рамках проведения программы с 14 по 17 сентября в Троицке будут обследованы 130 пациентов. Им проверят состояние органов-мишеней (глаз, почек, сердца, нижних конечностей) и дадут рекомендации по самоконтролю и коррекции терапии.

Полученные в результате экспедиций мобильного диабет-центра данные имеют большое значение при ведении регистра сахарного диабета. «Благодаря регистру мы имеем информацию о состоянии здоровья пациента, наличии осложнений, можем оценить качество компенсации диабета, определить потребность и структуру лекарственной терапии, – рассказала заведующая отделом эпидемиологии эндокринопатий ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Ольга Викулова. – Регистр также учитывает все последние изменения в мировом здравоохранении. Например, как только пандемия COVID-19 вышла за пределы Китая, мы ввели соответствующие поля в регистре. Это позволяет собирать актуальную информацию, необходимую для дальнейшего прогнозирования, в том числе в сложной эпидемиологической ситуации».

На протяжении многих лет экспедиции Диамобиля поддерживает компания Novo Nordisk, а в ее ближайших планах – активное участие в новых проектах, направленных на достижение наилучших показателей компенсации заболевания.

«Пандемия наглядно показала, насколько уязвимы пациенты с сахарным диабетом , – отметил вице-президент и генеральный директор Novo Nordisk в России и Беларуси Ханс Дюиф. – В то же время повысилась значимость удаленных методов контроля гликемии и дистанционной помощи врачей. В связи с данной тенденцией Novo Nordisk готова оказать поддержку новому научному проекту «Время в диапазоне», в котором было бы отражено состояние компенсации сахарного диабета, основанное не только на рутинных показателях, таких как прандиальная, постпрандиальная гликемия, гликированный гемоглобин и другие, но и учитывающее современный индикатор – время нахождения гликемии в целевом диапазоне (TIR). Для реализации этого проекта наша компания может взять на себя часть расходов по обеспечению пациентов системами суточного мониторирования гликемии с возможностью дистанционной передачи информации».

Источник: Novo Nordisk

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