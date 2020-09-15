Работодатели США хотят сэкономить 6 миллиардов на лекарствах по страховке

Власти США и группа крупнейших американских работодателей выступили за замену дорогих лекарственных препаратов, продающихся по страховке, более дешевыми. Это вызвало неприятие со стороны фармацевтических компаний.

Коалиция крупнейших работодателей США заявила о планах по замене слишком дорогих лекарств для своих застрахованных работников, пишет Bloomberg. Параллельно с этим Президент США Дональд Трамп настаивает на сокращении затрат на лекарства в рамках программы медицинского страхования Medicare, призывая сопоставить цены на лекарства в США с теми, которые установлены для других стран. Это уже вызвало недовольство фармацевтических компаний.

Тихоокеанская бизнес-группа в сфере здравоохранения (Pacific Business Group, PBG) и исследователи Университета Джона Хопкинса выпустили справочник, где указаны 49 лекарств с их более дешевыми альтернативами, отметив необходимость исключить их из списка препаратов, которые покрываются страховыми выплатами.

На подобные препараты, как показали расчеты Bloomberg, в 2019 году пришлось более 6 млрд долл. розничных расходов на аптечные лекарства в США.

Pacific Business Group также предложили методы терапии, объединяющие два лекарственных препарата, которые уже существуют, дешевле и, по их мнению, будут так же эффективны, как более дорогая разовая доза.

Фармацевтические компании выразили свое несогласие, поскольку они не хотят, чтобы лекарства характеризовались как «расточительные».

«Право принимать решения о том, какие лекарства следует принимать пациентам, должно принадлежать врачам», – заявила в электронном письме Кэти Козиара, представитель сообщества фармацевтических исследований и производителей Америки.

Алексей Петров

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