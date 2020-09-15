Поставщика лекарств и медицинских изделий оштрафовали на 20 миллионов за взятки

В Майкопе фирму, которая систематически давала взятки заместителю главного врача горбольницы за покровительство на госторгах, мировой суд оштрафовал на 20 млн руб. В отношении взяткополучателя заведено уголовное дело.

В течение 2019 года сотрудник краснодарского ООО «Альфа-мед» неоднократно передавал заместителю главного врача Майкопской городской клинической больницы солидные гонорары за то, чтобы он помогал выигрывать электронные аукционы на поставку лекарств, мебели и расходных материалов. Теперь фирме предстоит заплатить административный штраф в 20 млн руб., а медработнику грозит уголовная ответственность, пишет «Медицинский вестник».

По сведениям RusProfile.ru, Майкопская городская клиническая больница входит в ТОП-5 заказчиков «Альфа-мед». Всего между ними было заключено 13 контрактов на сумму более 23 млн руб.

Мировой суд Майкопа счел убедительными доводы прокуратуры о том, что контракты достались фирме благодаря покровительству, и оштрафовал юрлицо. Решение не вступило в законную силу. Тем временем на имущество «Альфа-мед» наложен арест.

Одновременно претензии к поставщику лекарств и медицинских изделий есть у Адыгейского УФАС. В настоящий момент комиссия террриториального органа рассматривает дело об участии компании в картеле. Его подробности не разглашаются.

«МВ» направил запрос руководству «Альфа-мед» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Екатерина Погонцева

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