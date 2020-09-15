«Фармакор продакшн» получит кредит почти в 200 млн рублей на расширение производства

«Фармакор Продакшн» получит льготный кредит на 199,5 млн руб. от Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга. Эти средства планируется потратить на создание нового производственного участка на существующем заводе компании.

Производитель лекарств для лечения сахарного диабета ООО «Фармакор Продакшн» расширяет завод в Петербурге. Компания получила льготный кредит от городского фонда развития промышленности на 199,5 млн руб. сроком на 7 лет, сообщила 14 сентября администрация Санкт-Петербурга.

Средства направят на создание нового участка производства, где буду разрабатываться и выпускаться готовые лекарства. Также планируется организовать фармацевтический склад почти на 10 тыс. кв. м.

Покупка оборудования по программе льготного кредитования для «Фармакор Продакшн» предполагает выдачу займа под 1% на первые два года и 3% на последующие пять лет, уточняется на сайте Фонда развития промышленности Петербурга.

«Фармакор Продакшн» выпускает 60 видов продукции, в том числе БАД, диетическое питание, а также препараты для терапии социально значимых заболеваний, в том числе для лечения сахарного диабета. Согласно СПАРК, в 2019 году выручка компании составила 2,1 млрд руб.

Фото: http://frp.spb.ru/

Юлия Куликова

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