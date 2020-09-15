Британские вакцины против коронавируса испытают в ингаляционных формах

Ученые из Великобритании планируют исследования ингаляционных форм вакцин против коронавируса. Речь идет о кандидатах, разработанных Имперским колледжем Лондона и Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона приступят к испытаниям эффективности и безопасности своей, а также оксфордской вакцины против коронавируса в форме аэрозоля для ингаляций. Информация об этом размещена на сайте учреждения.

Как отмечается в сообщении, исследователи надеются увидеть более сильный иммунный ответ к коронавирусу, чем при введении инъекционных препаратов. Они объясняют это тем, что зачастую именно через клетки дыхательных путей инфекция проникает в организм.

К участию в исследованиях пока планируется привлечь всего 30 человек. Для каждой вакцины сначала оценят три различные дозы (всего 18 участников), а затем испытают наиболее оптимальные (12 участников). Добровольцы будут получать препарат через небулайзер.

Обе вакцины в инъекционной форме находятся на этапе клинической оценки, препарат Оксфордского университета – в третьей фазе, Имперского колледжа – в первой.

Об испытаниях вакцины против коронавируса в нетипичном формате ранее также сообщили исследователи из Китая. Они изучат препарат в форме назального спрея.

Анастасия Теслина

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