Коктейль антител Regeneron изучат в масштабном исследовании средств при COVID-19

Британское исследование RECOVERY оценит коктейль моноклональных антител, разработанный компанией Regeneron. К участию в изучении препарата планируется привлечь 4 тыс. человек.

В масштабное исследование RECOVERY включат экспериментальный коктейль антител от Regeneron – REGN-COV2. Испытание в 176 центрах Великобритании будет координировать Оксфордский университет. Это следует из информации на официальном сайте исследования.

Испытание третьей фазы будет иметь открытый дизайн. В ходе него сравнят смертность в двух группах госпитализированных с COVID-19 пациентов – получающих REGN-COV2 в дополнение к стандартному лечению либо только стандартное лечение. В каждую группу наберут как минимум 2 тыс. участников.

REGN-COV2 – первое средство в составе RECOVERY, которое было разработано специально для лечения коронавирусной инфекции, отмечается в сообщении. Коктейль антител сейчас также изучают в двух клинических исследованиях 2/3 фазы для лечения COVID-19 и в третьей фазе – для профилактики COVID-19 после контакта с зараженными.

Ранее в ходе RECOVERY был выявлен потенциал дексаметазона при коронавирусной инфекции, что стало важным шагом к более широкому применению препарата у пациентов с COVID-19. Другие перспективные средства, гидроксихлорохин и комбинация лопинавир/ритонавир по результатам RECOVERY оказались недостаточно эффективны. Это повлияло на глобальные решения в отношении данных препаратов, в том числе со стороны ВОЗ.

Анастасия Теслина

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