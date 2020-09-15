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17 представителей фармотрасли вошли в число лучших высших российских руководителей

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представили ежегодный, 21-й рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Из основных тенденций года эксперты выделили резкое увеличение числа представителей фармацевтической отрасли, что естественно на фоне пандемии COVID-19.

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представляют ежегодный, 21-й рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», который опубликован сегодня в газете «Коммерсантъ». В рейтинге-2020 самый высокий коэффициент обновления был зафиксирован в фармацевтике: 69% новых имен. В этой же отрасли довольно много «новичков» в рейтинге высших руководителей компаний (50% новых имен). Эксперты связывают такое положение дел с изменением статуса отрасли в целом на фоне пандемии COVID-19. Как результат — рост представительства фармацевтической отрасли в «Топ-1000» более чем в полтора раза: с 30 до 47 человек, однако число высших руководителей выросло менее значительно: с 11 до 14.

Стоит отметить, что генеральный директор «Эркафарм» Анастасия Карпова, генеральный директор розничного подразделения аптечной сети «36,6» Александр Кузин и генеральный директор «Ригла» Александр Филиппов проходят в рейтинге по отрасли «торговля».

Представители фармотрасли в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров»

Высшие руководители
Торговля
1 Карпова Анастасия Геннадьевна генеральный директор «Эркафарм»
2 Кузин Александр Владимирович генеральный директор розничного подразделения, аптечная сеть «36,6»
3 Филиппов Александр Павлович генеральный директор «Ригла»
Фармацевтика
1 Морозов Дмитрий Валентинович генеральный директор Biocad
2 Монж Оксана Анатольевна генеральный директор в странах Евразийского региона «Санофи»
3 Патруйярд Эрик Жан Франсуа генеральный директор в России, руководитель саб-кластера Евразия и Прибалтика Pfizer
4 Родионов Петр Петрович генеральный директор «Герофарм»
5 Музяев Вадим Геннадиевич президент «Протек»
6 Нестеренко Владимир Михайлович генеральный директор «Аптечная сеть 36,6»
7 Клыков Сергей Евгеньевич генеральный директор «Синтез»
8 Христенко Владимир Викторович президент «Нанолек»
9 Флоренцано Манлио генеральный директор «Сандоз»
10 Литвинова Елена Юрьевна генеральный директор «НоваМедика»
11 Бучнева Валентина Николаевна глава бизнес-подразделения «Евразия» «Босналек»
12 Никулина Ирина Валерьевна генеральный директор в России Boiron
13 Нифантьев Евгений Олегович Генеральный директор «Нeo-фарм»
14 Погребинский Дмитрий Борисович генеральный директор «ЦВ Протек»
Коммерческие директора
Торговля
1 Бурдина Наталья Владимировна коммерческий директор «Ригла»
2 Даниелян Армине Самвеловна коммерческий директор «Эркафарм»
Фармацевтика
1 Нартова Яна Игоревна коммерческий директор Pfizer
2 Верещагина Ольга Николаевна директор департамента по развитию розничного, оптового и тендерного сегментов бизнеса «Сандоз»
3 Трутнев Дмитрий Борисович директор по продажам Группа компаний Alium
4 Ламина Евгения Николаевна коммерческий директор «Аптечная сеть 36,6»
5 Егорова Марина Анатольевна вице-президент по коммерции и маркетингу «НоваМедика»
6 Соколов Александр Олегович директор по работе с ключевыми клиентами, Россия и страны СНГ «Тева»
7 Соколов Андрей Валерьевич директор по операционной деятельности и стратегическому планированию «Босналек»
8 Стецюк Максим Викторович исполнительный директор «Нанолек»
Директора по персоналу
Торговля
1 Котельникова Ольга Игоревна заместитель генерального директора по управлению персоналом «Ригла»
Фармацевтика
1 Глазкова Александра Сергеевна вице-президент по HR, PR и корпоративному маркетингу Biocad
2 Кадыкова Софья Эдвардовна руководитель по персоналу Pfizer
3 Успенская Екатерина Александровна заместитель генерального директора по персоналу и корпоративному развитию «Аптечная сеть 36,6»
4 Григорьян Карэн Альбертович директор департамента по работе с персоналом Евразийского региона «Санофи»
5 Латышева Екатерина Вячеславовна директор по управлению персоналом «НоваМедика»
6 Гребенникова Екатерина Дмитриевна директор по персоналу «Такеда Фармасьютикалс»
7 Федченко Татьяна Анатольевна директор по персоналу «Синтез»
Директора по общественным и корпоративным связям
1 Саяпина Галина Евгеньевна руководитель отдела коммуникаций Pfizer
2 Албаут Татьяна Викторовна директор по связям с общественностью «НоваМедика»
3 Кенюхова Ирина Геннадьевна директор по внешним связям Biocad
4 Аристова Анна Александровна руководитель отдела по корпоративным коммуникациям «Нижфарм» (группа Stada)
5 Шипилова Елена Владиславовна директор по связям с общественностью «Синтез»

Источник: «Топ-1000 российских менеджеров»

Елена Сидорова
pharmvestnik

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15 сентября, 2020 | Просмотров: 244