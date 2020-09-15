17 представителей фармотрасли вошли в число лучших высших российских руководителей

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представили ежегодный, 21-й рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Из основных тенденций года эксперты выделили резкое увеличение числа представителей фармацевтической отрасли, что естественно на фоне пандемии COVID-19.

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представляют ежегодный, 21-й рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», который опубликован сегодня в газете «Коммерсантъ». В рейтинге-2020 самый высокий коэффициент обновления был зафиксирован в фармацевтике: 69% новых имен. В этой же отрасли довольно много «новичков» в рейтинге высших руководителей компаний (50% новых имен). Эксперты связывают такое положение дел с изменением статуса отрасли в целом на фоне пандемии COVID-19. Как результат — рост представительства фармацевтической отрасли в «Топ-1000» более чем в полтора раза: с 30 до 47 человек, однако число высших руководителей выросло менее значительно: с 11 до 14.

Стоит отметить, что генеральный директор «Эркафарм» Анастасия Карпова, генеральный директор розничного подразделения аптечной сети «36,6» Александр Кузин и генеральный директор «Ригла» Александр Филиппов проходят в рейтинге по отрасли «торговля».

Представители фармотрасли в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров»

Высшие руководители Торговля 1 Карпова Анастасия Геннадьевна генеральный директор «Эркафарм» 2 Кузин Александр Владимирович генеральный директор розничного подразделения, аптечная сеть «36,6» 3 Филиппов Александр Павлович генеральный директор «Ригла» Фармацевтика 1 Морозов Дмитрий Валентинович генеральный директор Biocad 2 Монж Оксана Анатольевна генеральный директор в странах Евразийского региона «Санофи» 3 Патруйярд Эрик Жан Франсуа генеральный директор в России, руководитель саб-кластера Евразия и Прибалтика Pfizer 4 Родионов Петр Петрович генеральный директор «Герофарм» 5 Музяев Вадим Геннадиевич президент «Протек» 6 Нестеренко Владимир Михайлович генеральный директор «Аптечная сеть 36,6» 7 Клыков Сергей Евгеньевич генеральный директор «Синтез» 8 Христенко Владимир Викторович президент «Нанолек» 9 Флоренцано Манлио генеральный директор «Сандоз» 10 Литвинова Елена Юрьевна генеральный директор «НоваМедика» 11 Бучнева Валентина Николаевна глава бизнес-подразделения «Евразия» «Босналек» 12 Никулина Ирина Валерьевна генеральный директор в России Boiron 13 Нифантьев Евгений Олегович Генеральный директор «Нeo-фарм» 14 Погребинский Дмитрий Борисович генеральный директор «ЦВ Протек» Коммерческие директора Торговля 1 Бурдина Наталья Владимировна коммерческий директор «Ригла» 2 Даниелян Армине Самвеловна коммерческий директор «Эркафарм» Фармацевтика 1 Нартова Яна Игоревна коммерческий директор Pfizer 2 Верещагина Ольга Николаевна директор департамента по развитию розничного, оптового и тендерного сегментов бизнеса «Сандоз» 3 Трутнев Дмитрий Борисович директор по продажам Группа компаний Alium 4 Ламина Евгения Николаевна коммерческий директор «Аптечная сеть 36,6» 5 Егорова Марина Анатольевна вице-президент по коммерции и маркетингу «НоваМедика» 6 Соколов Александр Олегович директор по работе с ключевыми клиентами, Россия и страны СНГ «Тева» 7 Соколов Андрей Валерьевич директор по операционной деятельности и стратегическому планированию «Босналек» 8 Стецюк Максим Викторович исполнительный директор «Нанолек» Директора по персоналу Торговля 1 Котельникова Ольга Игоревна заместитель генерального директора по управлению персоналом «Ригла» Фармацевтика 1 Глазкова Александра Сергеевна вице-президент по HR, PR и корпоративному маркетингу Biocad 2 Кадыкова Софья Эдвардовна руководитель по персоналу Pfizer 3 Успенская Екатерина Александровна заместитель генерального директора по персоналу и корпоративному развитию «Аптечная сеть 36,6» 4 Григорьян Карэн Альбертович директор департамента по работе с персоналом Евразийского региона «Санофи» 5 Латышева Екатерина Вячеславовна директор по управлению персоналом «НоваМедика» 6 Гребенникова Екатерина Дмитриевна директор по персоналу «Такеда Фармасьютикалс» 7 Федченко Татьяна Анатольевна директор по персоналу «Синтез» Директора по общественным и корпоративным связям 1 Саяпина Галина Евгеньевна руководитель отдела коммуникаций Pfizer 2 Албаут Татьяна Викторовна директор по связям с общественностью «НоваМедика» 3 Кенюхова Ирина Геннадьевна директор по внешним связям Biocad 4 Аристова Анна Александровна руководитель отдела по корпоративным коммуникациям «Нижфарм» (группа Stada) 5 Шипилова Елена Владиславовна директор по связям с общественностью «Синтез»

Источник: «Топ-1000 российских менеджеров»

Елена Сидорова

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