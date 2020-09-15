17 представителей фармотрасли вошли в число лучших высших российских руководителей

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представили ежегодный, 21-й рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Из основных тенденций года эксперты выделили резкое увеличение числа представителей фармацевтической отрасли, что естественно на фоне пандемии COVID-19.
Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представляют ежегодный, 21-й рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», который опубликован сегодня в газете «Коммерсантъ». В рейтинге-2020 самый высокий коэффициент обновления был зафиксирован в фармацевтике: 69% новых имен. В этой же отрасли довольно много «новичков» в рейтинге высших руководителей компаний (50% новых имен). Эксперты связывают такое положение дел с изменением статуса отрасли в целом на фоне пандемии COVID-19. Как результат — рост представительства фармацевтической отрасли в «Топ-1000» более чем в полтора раза: с 30 до 47 человек, однако число высших руководителей выросло менее значительно: с 11 до 14.
Стоит отметить, что генеральный директор «Эркафарм» Анастасия Карпова, генеральный директор розничного подразделения аптечной сети «36,6» Александр Кузин и генеральный директор «Ригла» Александр Филиппов проходят в рейтинге по отрасли «торговля».
Представители фармотрасли в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров»
|Высшие руководители
|Торговля
|1
|Карпова Анастасия Геннадьевна
|генеральный директор «Эркафарм»
|2
|Кузин Александр Владимирович
|генеральный директор розничного подразделения, аптечная сеть «36,6»
|3
|Филиппов Александр Павлович
|генеральный директор «Ригла»
|Фармацевтика
|1
|Морозов Дмитрий Валентинович
|генеральный директор Biocad
|2
|Монж Оксана Анатольевна
|генеральный директор в странах Евразийского региона «Санофи»
|3
|Патруйярд Эрик Жан Франсуа
|генеральный директор в России, руководитель саб-кластера Евразия и Прибалтика Pfizer
|4
|Родионов Петр Петрович
|генеральный директор «Герофарм»
|5
|Музяев Вадим Геннадиевич
|президент «Протек»
|6
|Нестеренко Владимир Михайлович
|генеральный директор «Аптечная сеть 36,6»
|7
|Клыков Сергей Евгеньевич
|генеральный директор «Синтез»
|8
|Христенко Владимир Викторович
|президент «Нанолек»
|9
|Флоренцано Манлио
|генеральный директор «Сандоз»
|10
|Литвинова Елена Юрьевна
|генеральный директор «НоваМедика»
|11
|Бучнева Валентина Николаевна
|глава бизнес-подразделения «Евразия» «Босналек»
|12
|Никулина Ирина Валерьевна
|генеральный директор в России Boiron
|13
|Нифантьев Евгений Олегович
|Генеральный директор «Нeo-фарм»
|14
|Погребинский Дмитрий Борисович
|генеральный директор «ЦВ Протек»
|Коммерческие директора
|Торговля
|1
|Бурдина Наталья Владимировна
|коммерческий директор «Ригла»
|2
|Даниелян Армине Самвеловна
|коммерческий директор «Эркафарм»
|Фармацевтика
|1
|Нартова Яна Игоревна
|коммерческий директор Pfizer
|2
|Верещагина Ольга Николаевна
|директор департамента по развитию розничного, оптового и тендерного сегментов бизнеса «Сандоз»
|3
|Трутнев Дмитрий Борисович
|директор по продажам Группа компаний Alium
|4
|Ламина Евгения Николаевна
|коммерческий директор «Аптечная сеть 36,6»
|5
|Егорова Марина Анатольевна
|вице-президент по коммерции и маркетингу «НоваМедика»
|6
|Соколов Александр Олегович
|директор по работе с ключевыми клиентами, Россия и страны СНГ «Тева»
|7
|Соколов Андрей Валерьевич
|директор по операционной деятельности и стратегическому планированию «Босналек»
|8
|Стецюк Максим Викторович
|исполнительный директор «Нанолек»
|Директора по персоналу
|Торговля
|1
|Котельникова Ольга Игоревна
|заместитель генерального директора по управлению персоналом «Ригла»
|Фармацевтика
|1
|Глазкова Александра Сергеевна
|вице-президент по HR, PR и корпоративному маркетингу Biocad
|2
|Кадыкова Софья Эдвардовна
|руководитель по персоналу Pfizer
|3
|Успенская Екатерина Александровна
|заместитель генерального директора по персоналу и корпоративному развитию «Аптечная сеть 36,6»
|4
|Григорьян Карэн Альбертович
|директор департамента по работе с персоналом Евразийского региона «Санофи»
|5
|Латышева Екатерина Вячеславовна
|директор по управлению персоналом «НоваМедика»
|6
|Гребенникова Екатерина Дмитриевна
|директор по персоналу «Такеда Фармасьютикалс»
|7
|Федченко Татьяна Анатольевна
|директор по персоналу «Синтез»
|Директора по общественным и корпоративным связям
|1
|Саяпина Галина Евгеньевна
|руководитель отдела коммуникаций Pfizer
|2
|Албаут Татьяна Викторовна
|директор по связям с общественностью «НоваМедика»
|3
|Кенюхова Ирина Геннадьевна
|директор по внешним связям Biocad
|4
|Аристова Анна Александровна
|руководитель отдела по корпоративным коммуникациям «Нижфарм» (группа Stada)
|5
|Шипилова Елена Владиславовна
|директор по связям с общественностью «Синтез»
Источник: «Топ-1000 российских менеджеров»
Елена Сидорова
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