Стали известны сроки готовности китайской вакцины от коронавируса

Разрабатываемые в Китае вакцины от коронавируса могут быть готовы к широкому использованию уже в ноябре. Одна из вакцин была одобрена для применения у китайских военных летом этого года.

На данный момент четыре вакцины от Covid-19 проходят завершающую стадию клинических испытаний в Китае, три из них были одобрены в рамках программы экстренного использования, которая была запущена в июле. Об этом рассказывает Reuters со ссылкой на представителя китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Третья фаза клинических испытаний проходит гладко, и вакцины могут быть готовы для массового применения в ноябре или декабре, рассказала главный эксперт CDC по биобезопасности Гуйчжэнь Ву.

Ву сообщила, что в последние месяцы она не наблюдала никаких аномальных симптомов после того, как приняла экспериментальную вакцину в апреле. При этом чиновница не уточнила, о каком именно препарате идет речь.

Подразделение государственного фармацевтического гиганта China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) и зарегистрированная в США Sinovac Biotech разрабатывают три вакцины в рамках государственной программы экстренного использования. Четвертая вакцина против COVID-19, которую разрабатывает компания CanSino Biologics, была одобрена для использования китайскими военными в июне.

В июле Sinopharm заявила, что ее вакцина может быть готова для широкого использования к концу этого года после завершения третьей фазы испытаний.

Мировые производители вакцин стремятся разработать эффективную вакцину против вируса, от которого во всем мире погибло более 925 тыс. человек. Ведущие западные производители ранее обязались поддерживать стандарты научных исследований и противостоять любому политическому давлению, направленному на ускорение процесса разработки и тестирования вакцины.

Алексей Петров

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