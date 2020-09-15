MSD инвестирует $1 млрд в акционерный капитал компании Seattle Genetics на разработки в онкологии

Компании Seattle Genetics и Merk (MSD) сообщили о начале сотрудничества сразу в двух направлениях в области онкологии. MSD получит акции Seattle Genetics на $1 млрд (5 млн обыкновенных акций по цене $200 за бумагу) и часть прав на две разработки компании в области рака молочной железы – ladiratuzumab vedotin и Tukysa (tucatinib). Компании Seattle Genetics и Merk (MSD) сообщили о начале сотрудничества сразу в двух направлениях в области онкологии. MSD получит акции Seattle Genetics на $1 млрд (5 млн обыкновенных акций по цене $200 за бумагу) и часть прав на две разработки компании в области рака молочной железы – ladiratuzumab vedotin и Tukysa (tucatinib).

Ladiratuzumab vedotin – гуманизированное антитело, которое специфично связывается с белком LIV-1. Препарат проходит вторую стадию клинических испытаний. MSD и Seattle Genetics договорились о совместных исследованиях этого средства в качестве монотерапии, а также в комбинации с Китрудой (пемролизумаб) от MSD при тройном отрицательном и гормон-рецептор-положительном раке молочной железы, а также других солидных опухолях, связанных с экспрессией LIV-1.

В соглашении указано, что компании будут поровну распределять все будущие затраты и прибыль от продаж препарата по всему миру. Seattle Genetics займется получением одобрения ladiratuzumab vedotin в США и Канаде и возьмет на себя продажу препарата в этих странах и еще в Европе, а MSD – во всех остальных странах.

Seattle Genetics получит за ladiratuzumab vedotin $600 млн в качестве авансового платежа и до $2,6 млрд промежуточных выплат.

Вторым соглашением Seattle Genetics предоставила MSD эксклюзивную лицензию на продвижение и продажиTukysa (tucatinib) для лечения HER2-положительного рака в Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке и других регионах за пределами США, Канады и Европы.

Tukysa в сочетании с трастузумабом и капецитабином был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в апреле 2020 года для взрослых пациентов с запущенным неоперабельным или метастатическим HER2-положительным раком молочной железы, включая пациентов с метастазами в мозг, которые ранее получали один или несколько антибиотиков. Также Tukysa получила одобрение в Канаде, Сингапуре, Австралии и Швейцарии в рамках инициативы Project Orbis Центра передового опыта FDA по онкологии.

Соглашение по tucatinib предусматривает, что Seattle Genetics получит авансовый платеж на $125 млн и еще $85 млн на исследования по применению при других видах рака, а также до $65 млн промежуточных выплат.

«Данные стратегические сотрудничества позволят нам еще больше диверсифицировать широкий портфель и портфель онкологии Merck, а также продолжить наши усилия по продлению и улучшению жизни как можно большего числа больных раком», – отметил президент компании MSD Роджер М. Перлмуттер.

В конце декабря 2019 года Merck анонсировала сделку по приобретению биотехнологической компании ArQule, которая специализируется на разработке онкопрепаратов. Сделка была оплачена Merck наличными средствами – $2,7 млрд (по $20 за акцию).

Merck – американская фармацевтическая компания, которая за пределами США и Канады представлена как MSD. Компания основана в 1891 году и занимается разработкой средств терапии онкологических, эндокринных и инфекционных заболеваний. Выручка компании за 2019 год составила $46,84 млрд, чистая прибыль – $9,84 млрд.

Seattle Genetics – биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке и коммерциализации инновационных методов лечения рака на основе моноклональных антител. Компания основана в 1997 году. Выручка в 2019 году составила $916,7 млн, чистый убыток – $158,65 млн.