Erba Mannheim локализует производство реагентов и оборудования для лабораторной диагностики в Дубне Международный холдинг Erba Mannheim (Erba Group, входит в Transasia Bio-Medicals Ltd со штаб-квартирой в Мумбаи, Индия), выпускающий оборудование для лабораторной диагностики и профильные реагенты, локализует производство своей продукции на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области. Заявка компании одобрена экспертным советом ОЭЗ «Дубна», объем инвестиций в проект оценивается в 28,5 млн рублей. Предполагается, что на пилотном этапе будет произведен трансфер технологий и адаптация под российский рынок части диагностического оборудования и реагентов Erba Group. Для этого будет создана производственная площадка, оператором которой станет ООО «Биомедикал Продакшн». На предприятии планируется создать 25 рабочих мест, мощность линии по выпуску медизделий не раскрывается. Transasia Bio-Medicals Ltd – производитель медоборудования для клинико-лабораторной диагностики со штаб-квартирой в Мумбаи, Индия, была основана в 1979 году. Первоначально TBM сотрудничала с японской Sysmex, однако в 1995 году компания вышла на европейский рынок, основав Erba Mannheim и поглотив чешского производителя медизделий PLIVA-Lachema Diagnostika. В настоящий момент Erba Mannheim управляет представительствами в Чехии, Франции, Турции и России, в экосистему также входят компании Escalon Clinical Diagnostics Business в США и Delta Biologicals в Италии. В портфель производителя входит медоборудование и реагенты для биохимии, гематологии, иммунологии, микробиологии, мониторинга диабета и гемостаза. Выручка Transasia Bio-Medicals в 2018-2019 году составила более $140 млн. В конце 2019 года компания объявила о планах локализации диагностического оборудования в Бразилии, пообещав вложить более $13 млн в производство и планируя потеснить на рынке мейджоров Abbott, Siemens и Beckman Coulter. По данным СПАРК-Интерфакс, российское представительство АО «Эрба Рус» на 100% принадлежит чешской Erba Lachema s.r.o. В 2019 году выручка компании составила 529,5 млн рублей, чистая прибыль – 9,475 млн рублей. В свою очередь ООО «Биомедикал Продакшн» зарегистрирована в феврале 2020 года, компания через ООО «Р-Снаб» в равных долях принадлежит генеральному директору Евгению Парфенову, Ирине Ковалевой, Зое Коротаевой и Любови Коянович. В феврале 2020 года еще один зарубежный производитель расходных материалов для лабораторной диагностики – шведский Boule Medical AB – сообщил о старте проекта по локализации производства реагентов для гематологических исследований в подмосковном Подольске. Объем инвестиций в проект оценивался в 20 млн рублей.

Фото: nbherard.com Источник: ОЭЗ «Дубна»Фото: nbherard.com vademec