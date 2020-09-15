«Промомед» намерен продавать Арепливир в аптеках

«Промомед», владеющий саранским «Биохимиком», нацелен начать продажу Арепливира (фавипиравир) от COVID-19 в рознице, рассказал Vademecum директор по продажам ГК «Промомед» Рамал Гадиров. Компания наращивает товарные запасы как для удовлетворения потребности в препарате внутри страны, так и для развития экспорта.

В «розничном канале» препарат планируется представить «в ближайшее время», сообщил Гадиров.

Он отметил, что при условии сохранения масштабов пандемии «Арепливир будет крайне востребован и компания, естественно, на него будет делать ставки – для этого сейчас активно нарабатывается товарный запас, чтобы максимально обеспечить население России».

Арепливир стал вторым зарегистрированным в России препаратом с фавипиравиром от COVID-19. Первым был Авифавир от «ХимРара» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), также фавипиравир под ТН Коронавир зарегистрировал «Р-Фарм». Все три компании зарегистрировали его по ускоренной схеме, временная регистрация действует до конца 2020 года. «Промомед» и «Р-Фарм» уже подали заявки на получение регистрации на постоянной основе.

Регистрация по временной схеме предполагает, что фавипиравир может применяться только в условиях стационара. Постоянная регистрация, как рассчитывают в «Промомеде», даст возможность продавать Арепливир в рознице.

«Промомед» завершил КИ на 210 добровольцах, госпитализированных с COVID-19.

На возможность амбулаторного применения фавипиравира рассчитывают и другие производители. РФПИ уже обращался с подобной просьбой в Минздрав, а компания «Р-Фарм» завершила исследования на пациентах с легким и среднетяжелым течением COVID-19 и ждет согласования заявки на постоянную регистрацию, поданной в июне 2020 года.

«Промомед» также ведет переговоры со странами СНГ и ближнего зарубежья по экспорту Арепливира. «С дальним зарубежьем сейчас также ведутся переговоры, причем это достаточно большое количество стран», – уточнил Рамал Гадиров. Выход на международный рынок, по словам менеджера, – сложная задача, так как есть определенные репутационные и производственные риски, однако компания «открыта для делового партнерства и нацелена на развитие экспортного потенциала».

Фавипиравир за рубеж уже поставляет «ХимРар» и РФПИ, договорившиеся о поставках Авифавира в несколько стран СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока.

Рамал Гадиров пришел в «Промомед» в начале сентября из фармхолдинга Alium, входящего в АФК «Система». Там он занимал должность директора по розничным продажам и был членом правления группы. В новом статусе в сфере ответственности Гадирова будет находиться весь портфель компании и направления каналов продаж: аптечные сети, медицинские представители, тендерные направления и коммерческие дистрибьюторы, а также развитие стратегического партнерства.

До Alium Гадиров работал в области продаж FMCG (товары народного потребления) и фармацевтике в таких компаниях, как «Пепси Боттлинг Групп», Red Bull, «Русский Алкоголь» и «Вертекс». По мнению нового директора по продажам, в отличие от других дженериковых компаний, «Промомед» не имеет «перекосов в направлениях и каналах продаж – они сбалансированы и хорошо дифференцированы». Основная продукция предприятия связана с несколькими направлениями: неврология, эндокринология, онкология, HIV-сектор и инфекционные заболевания.

Назначение Гадирова последовало за приходом в июле 2020 года Андрея Младенцева на пост руководителя «Промомеда». До этого Младенцев работал гендиректором Alium.

Фото: gmpnews.ru

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