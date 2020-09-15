Анна Попова: институт Чумакова выходит на клинические испытания вакцины от COVID-19

Институт Чумакова выходит на клинические испытания с живой ослабленной вакциной против коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сейчас институт Чумакова заканчивает и выходит на клинику с вакциной живой, с вакциной ослабленной. И это тоже хороший пример. Поэтому сколько их нужно в абсолютном количестве, наверное, я не скажу, но нужно много и хороших, и разных, потому что реакции будут у разных людей на разные составы тоже», — сказала Попова на заседании президиума РАН.

Как заявил ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко, две отечественные и две зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции находятся на регистрации в России, еще одна вакцина — «Спутник V», разработанная центром Гамалеи, уже зарегистрирована. Он уточнил, что из этих вакцин одна – это разработка центра «Вектор», вторая — института Чумакова, ещё одна — китайская вакцина компании Sinopharm и последняя — вакцина на основе аденовируса шимпанзе, разрабатываемая совместно компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Напомним, что Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук 23 августа подал заявку в Минздрав РФ на получение разрешения на проведение клинических испытаний собственной вакцины от коронавирусной инфекции.

«Сегодня мы направили в Министерство здравоохранения Российской Федерации все необходимые документы для проведения полноценных клинических испытаний вакцины от COVID-19. Ждем разрешения на их проведение и рассчитываем завершить клинические испытания в октябре текущего года. Планируем, что в испытаниях примут участие более 3-х тысяч человек, что будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и других международных регуляторов», — сказал генеральный директор Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Ранее Институтом полиомиелита были успешно проведены доклинические испытания собственной цельновирионной вакцины против COVID-19. «Доклинические исследования нашей вакцины показали формирование стойкого иммунного ответа. После успешного завершения клинических исследований, массовое производство нашей вакцины можно будет развернуть уже в ноябре текущего года», — подчеркнул Айдар Ишмухаметов.

gmpnews