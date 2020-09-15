«Активный компонент» и «Фармакор Продакшн» получат займы для развития своих производств

Участники Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга рассмотрели заявки компаний ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» и АО «Активный компонент» на кредиты в рамках программы «Займы для приобретения оборудования, используемого при производстве лекарственных средств и средств защиты», сообщается на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга.

Согласно представленной информации, «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» планирует организовать на территории Санкт-Петербурга производственный комплекс по разработке и производству готовых лекарственных средств, а также фармацевтический склад хранения сырья и готовой продукции суммарной площадью почти десять тысяч м2. Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга одобрил займ в размере почти 200 млн рублей на семь лет.

АО «Активный компонент» получит займ 27 млн рублей на пять лет на покупку оборудования для увеличения объёмов производства и оснащения новой площадки площадью 5 га в Пушкине. Размер действующей производственной площадки составляет 3300 м2. Под новое производство планируется отвести 16 тысяч м2.

Также сообщается, что наблюдательный совет Фонда развития промышленности на прошедшем заседании принял решение о расширении действующей программы финансирования «Займы на рефинансирование кредитов, использованных для приобретения оборудования». По просьбе руководителей промышленных предприятий, теперь будет предоставляться возможность рефинансировать действующие договоры лизинга в рамках этой же программы.

gmpnews