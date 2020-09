При закупке вакцины от COVID-19 Филиппины отдадут приоритет препаратам из России и Китая

Президент Филиппин Родриго Дутерте (Rodrigo Duterte) пообещал, что при закупке вакцины от COVID-19, приоритетное внимание будет уделяться препаратам из России или Китая. Дутерте отметил, что фармацевтические компании западных стран за свои предложения просят предоплату.

Президент выразил оптимизм в отношении того, что страна Юго-Восточной Азии, в которой зарегистрировано самое большое количество случаев заражения коронавирусом в регионе, «вернется к нормальной жизни» к декабрю, связав свои надежды с наличием вакцин.

«Мы отдадим предпочтение России и Китаю при условии, что их вакцины будут такими же хорошими, как и любая другая на рынке», — сказал он в своем телеобращении.

При этом Дутерте добавил, что любая закупка вакцины Филиппинами должна будет пройти через торги.

По информации агентства Reuters, Правительство Филиппин провело переговоры с рядом потенциальных поставщиков вакцин, в том числе с Россией, Китаем, американскими компаниями Pfizer Inc и Moderna Inc. Помимо этого планировалось провести переговоры с австралийским биотехнологическим гигантом CSL Ltd.

Дутерте особо выделил Китай, который, по его словам, не похож на другие страны, требующие «плату за резервирование» или авансовый платеж.

«В Китае хорошо то, что вам не нужно просить, вам не нужно умолять», — сказал он. При этом, по словам филиппинского президента, когда речь заходит о западных странах, то здесь всё сводится только к прибыли.

«Они хотят, чтобы вы финансировали их исследования и усовершенствование вакцины», — подчеркнул президент.

Сообщается, что Москва и Манила договорились работать над клиническими испытаниями российской вакцины.

Дутерте не стал называть конкретные западные компании, которые потребовали предоплату, но предупредил их представителей в Маниле, чтобы они возвращались к себе домой.

Он сказал, что филиппинский закон «О закупках» запрещает правительству покупать все, что ещё не существует или не произведено.

gmpnews