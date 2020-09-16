В США начнутся клинические исследования пероральной вакцины против коронавируса

Регулятор США одобрил проведение клинических исследований вакцины против COVID-19 в форме таблеток. Разработчик препарата – американская биотехнологическая компания Vaxart.

FDA разрешило проведение первой фазы клинических исследований экспериментальной пероральной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает компания Vaxart, разработчик препарата.

В испытании примут участие здоровые добровольцы 18—55 лет, указывается в сообщении. Для двух дозировок вакцины оценят безопасность и иммуногенность, продолжительность иммунного ответа и вероятность развития COVID-19 с характерными симптомами. К середине октября исследователи ожидают окончательных результатов испытаний на животных.

Как отметил руководитель компании Андрей Флорою, таблетированная форма может в конечном счете показать лучшую защиту от коронавирусной инфекции вследствие активации иммунитета в слизистых. Кроме того, преимуществом препарата является то, что он стабилен при комнатной температуре. Ранее исследователи из Великобритании объявили об испытаниях вакцины против коронавирусной инфекции в форме аэрозоля для ингаляций. В таком формате исследования пройдут кандидаты от Имперского колледжа Лондона и Оксфордского университета.

Анастасия Теслина

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