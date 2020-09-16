Добровольцы отказываются от участия в испытании вакцины против коронавируса в Испании

Ряд добровольцев, принимающих участие в тестировании вакцины от Covid-19 в Испании, решили покинуть программу. Поводом послужила информация о побочных эффектах у одного из участников испытаний в Великобритании.

Часть добровольцев, которые участвовали в испытании вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson в Испании, решили отказаться от эксперимента на фоне появившихся новостей о побочных эффектах у участника испытания вакцины компании AstraZeneca, передает Reuters.

Как сообщил представитель испанской программы тестирования вакцины Альберто Боробиа, испытание препарата продолжится в обычном режиме, поскольку у исследователей есть достаточное количество добровольцев в резерве.

По его словам, многие добровольцы задавали вопросы, чтобы получить более подробную информацию о возможных рисках, связанных с вакциной. В то же время Боробиа не раскрыл количество добровольцев, которые отказались от участия в программе тестирования вакцины.

Испытания вакцины против Covid-19 компании AstraZeneca были приостановлены во всем мире 6 сентября после того, как доброволец из Великобритании сообщил о серьезном побочном эффекте. Эксперимент возобновился 14 сентября в Великобритании и Бразилии после получения разрешения со стороны британских регулирующих органов, но в США он пока приостановлен.

Бельгийское подразделение Janssen компании Johnson & Johnson начало вторую фазу испытаний своей вакцины Covid-19 в Испании, в ней приняли участие 190 человек, эти тесты должны завершиться 22 сентября. Испытания также проводятся в Нидерландах и Германии, в результате чего общее количество участников во всех трех странах достигло 550 человек.

Johnson & Johnson стала одной из девяти компаний, которые на прошлой неделе взяли на себя обязательство поддерживать научные стандарты в гонке за разработку эффективной вакцины от коронавируса на фоне растущих опасений, что стандарты безопасности и эффективности могут снизиться из-за спешки на фоне мировой пандемии.

Алексей Петров

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