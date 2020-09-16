Минпромторг утвердил порядок выдачи сертификатов соответствия производителей требованиям GMP

Минпромторг утвердил Административный регламент министерства по предоставлению госуслуги по выдаче сертификатов соответствия фармпроизводителей требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза.

Минюст 15 сентября зарегистрировал приказ Минпромторга России № 2945 от 04.09.2020, которым утвержден Административный регламент министерства по предоставлению государственной услуги по выдаче сертификатов соответствия производителей лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза. Об этом сообщается на портале publication.pravo.gov.ru

Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур осуществляемых министерством, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями, должностными лицами, с органами государственной власти при предоставлении госуслуги, в том числе с ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик».

Срок предоставления услуги исчисляется с дня поступления в министерство заявления и документов. Министерство принимает решение в срок, не превышающий 90 календарных дней после последнего дня последней инспекции. Устранить нарушения в представленных документах можно в течение 20 рабочих дней с даты поступления соответствующего уведомления.

В приказе приводится перечень документов, необходимых для предоставления госуслуги и перечень оснований для отказа в ее предоставлении. Госуслуга предоставляется бесплатно.

«Настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу акта Правительства Российской Федерации о некоторых вопросах, связанных с проведением фармацевтических инспекций», – указано в приказе.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Сидорова

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