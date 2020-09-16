Росздравнадзор ответил на обращения по поводу маркировки медицинских пиявок

Управление Росздравнадзора по Татарстану подготовило разъяснения, связанные с многочисленными обращениями по поводу необходимости наносить маркировку на медицинские пиявки. Регулятор указал, что согласно действующему законодательству маркировать данное лекарственное средство не требуется.

В соответствии с данными Государственного реестра лекарственных средств Министерства здравоохранения препараты с торговым наименованием «Пиявка медицинская» зарегистрированы и разрешены к обращению. На них распространяются все требования законодательства в сфере обращения лекарственных средств. Однако передача данных о движении пиявок в систему мониторинга лекарственных препаратов пока не предусмотрена. Ответ опубликован на портале территориального органа регулятора.

Как говорится в публикации ведомства, в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 28.11.2018 № 449-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения», вступившего в силу 29.11.2019, нанесение средств идентификации на первичную и вторичную упаковку лекарственных препаратов производителями лекарственных средств для пиявок медицинских, радиофармацевтических лекарственных препаратов, газов медицинских, лекарственных препаратов для медицинского применения, производимых для проведения клинических исследований, экспорта, не требуется.

Екатерина Погонцева

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