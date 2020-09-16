Аптечные сети с собственной логистикой выросли на 30% в условиях кризиса

Аптеки, у которых есть собственная логистика, обогнали в росте остальных участников рынка в период пандемии. Им удалось вырасти на 30-40%, рассказали эксперты в ходе конференции Infor-media.

В период пандемии крупные сети, имеющие собственную логистическую систему, значительно выросли по сравнению с остальными игроками. Сейчас крупным сетям необходимо отладить свою логистику, передает корреспондент «ФВ» со ссылкой на участников конференции Infor-media.

При достижении определенных масштабов аптечной сети невозможно обходиться без своей логистики, считает президент компании «Здравсервис» Дмитрий Сокол. В период пандемии аптеки, у которых есть своя логистика, выросли на 30-40%, ссылается Сокол на данные о партнерах компании «ИРИС». Рост остальных крупных сетей ограничился 15-20%. «Кризис показал, что или ты сам себя снабжаешь, или продажи уходят в минус», — подчеркнул он.

«Мы выросли на 40% без своей логистики», — парировал генеральный директор розничного подразделения «Аптечной сети 36,6» Александр Кузин, модерирующий сессию.

Пример сети скорее исключение из правил, отметил Сокол. «Значит, ваши отношения с национальными дистрибьюторами позволили вам пополняться по всем заявкам, которые вы направляли. Я думаю, что коллеги в регионах могут рассказать о других примерах», — подчеркнул он.

Необходимость наличия собственной логистики для сетей также отметил генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема» Герман Иноземцев. По словам эксперта, к концу года рынок увидит гораздо меньшую финансовую активность как со стороны госпитального государственного рынка (в связи с незапланированными затратами), так и среди населения, значительная часть которого потеряла свой доход. «В условиях падения спроса и возможностей покупателей любые действия по повышению логистики с точки зрения затрат — важны. Поэтому своя логистика необходима», — заявил он.

Владелец и генеральный директор аптечной сети «НЕОФАРМ» Евгений Нифантьев высказал несколько иную точку зрения несмотря на то, что не так давно сеть открыла собственный склад. По его словам, в обозримом будущем аптечные сети не смогут снизить стоимость логистики ниже, чем предлагаемые дистрибьюторами услуги.

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik