Рынок лекарств от спинальной мышечной атрофии становится все более конкурентным

Две трети пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА), которые принимают препарат «Эврисди», ранее принимали препараты компаний-конкурентов. После увеличения количества лекарств рынок стал более привлекательным для фармацевтических компаний.

Более 65% пациентов с диагнозом спинальной мышечной атрофии (СМА), которые принимают недавно одобренный препарат «Эврисди», ранее получали препараты компаний-конкурентов «Золгенсма» от Novartis или «Спинразу» от Biogen, передает Reuters со ссылкой на швейцарского производителя Roche.

Отмечается, что после появления этих трех лекарств в последние пять лет рынок препаратов для лечения СМА превратился в конкурентный и потенциально очень прибыльный для фармацевтических компаний.

Лечение «Спинразой» обходится в 750 тысяч долларов в первый год и 375 тысяч долларов в год в последующий период. Генная терапия с использованием препарата «Золгенсма» является самым дорогостоящим одноразовым лечением, стоимость которого составляет 2,1 миллиона долларов, в то время как лечение препаратом «Эврисди», также называемым «рисдиплом», обойдется в 340 тысячи долларов в год.

Многие специалисты рассматривают препарат «Золгенсма» в качестве основного варианта для новорожденных детей с диагнозом СМА, поскольку он вводится путем однократной инфузии.

Аналитики считают, что препарат «Спинраза» компании Biogen с оборотом в 2 миллиарда долларов в год, который вводится через спинномозговую инфузию примерно раз в четыре месяца, может столкнуться с более прямой конкуренцией со стороны препарата «Эврисди», поскольку его можно принимать перорально один раз в день.

Использование препарата «Эврисди» было одобрено в прошлом месяце. Компания Roche может предоставить обновленную информацию о первоначальных продажах данного препарата уже в октябре.

Алексей Петров

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