РФПИ и Dr. Reddy’s договорились о поставке 100 млн доз вакцины «Спутник V» в Индию

РФПИ и Dr. Reddy’s договорились о сотрудничестве для проведения клинических исследований и поставок вакцины «Спутник V» в Индию. После получения одобрения регуляторов в страну будет поставлено 100 млн доз вакцины.

Российский фонд прямых инвестиций и Dr. Reddy’s Laboratories Ltd договорились о сотрудничестве для проведения клинических исследований и поставок вакцины «Спутник V» в Индию, говорится в пресс-релизе РФПИ.

После получения одобрения регуляторов в страну будет поставлено 100 млн доз этой вакцины, созданной на платформе аденовирусных векторов человека с доказанной безопасностью. Поставки могут начаться в конце 2020 года после получения результатов клинических исследований и регистрации вакцины в Индии.

В РФПИ уточнили, что 100 млн доз вакцины предназначены для массовой вакцинации.

11 августа вакцина «Спутник V» производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава России.

4 сентября в одном из ведущих мировых медицинских журналов The Lancet была опубликована научная статья с результатами фаз 1-2 клинических исследований вакцины. В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины с участием 40 тыс. добровольцев. При этом готовность стать добровольцами для участия в исследовании выразили более 55 тыс. человек. Ожидается, что первые результаты пострегистрационного исследования будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года.

Фото: sputnikvaccine.com

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