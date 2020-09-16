Суд в США ввел новые налоги для производителей опиоидных препаратов

Суд Нью-Йорка обязал фармацевтические компании выплачивать дополнительный налог для покрытия расходов на фоне эпидемии опиоидной зависимости. Общая сумма сборов оценивается в 200 млн долларов.

Апелляционный суд США разрешил властям штата Нью-Йорк собрать около 200 млн долларов налогов с производителей и продавцов лекарственных средств, наложив на них дополнительное налоговое бремя для покрытия расходов на борьбу с эпидемией опиоидной зависимости, передает Reuters.

Второй окружной апелляционный суд США постановил, что судья нижестоящей инстанции не имеет полномочий отменить требование о коллективной выплате компаниями 100 миллионов долларов в год, поскольку это был налог, а не сбор или штраф со стороны регуляторов.

Отраслевая торговая группа Healthcare Distribution Alliance вместе с ассоциацией доступных лекарств (AAM) и производителем лекарств Mallinckrodt оспорила это решение, назвав его «разочаровывающим».

Выплаты были назначены в соответствии с законом об опиоидном попечительстве, который губернатор штата Эндрю Куомо подписал в 2018 году. Документ был призван покрыть расходы, которые принесла эпидемия опиоидной зависимости в США.

Принятое нью-йоркским судом решение стало первым случаем, когда власти штата попыталось обложить производителей и дистрибьюторов опиоидных препаратов налогом или пошлиной в связи с возникшей в стране эпидемией. С тех пор Делавэр и Миннесота приняли собственные налоги, а другие штаты рассмотрели возможность введения аналогичных сборов.

Закон штата Нью-Йорк предусматривал сбор 100 миллионов долларов ежегодно от производителей и дистрибьюторов рецептурных обезболивающих в зависимости от их доли на рынке.

Алексей Петров

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