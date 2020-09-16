Вакцина от COVID-19 Pfizer продемонстрировала умеренные побочные эффекты

Американская фармацевтическая компания Pfizer заявила во вторник на презентации для инвесторов, что у участников испытания вакцины от COVID-19 были обнаружены легкие или умеренные побочные эффекты. В ходе эксперимента добровольцам давали либо вакцину от коронавируса, разработанную компанией, либо плацебо. Среди побочных эффектов были отмечены усталость, головная боль, озноб и боль в мышцах. У некоторых участников испытания также зафиксирована высокая температура.

Руководители Pfizer также сообщили, что более 12 000 участников исследования уже получили вторую дозу вакцины.

Ранее «ФВ» сообщал, что испытания AstraZeneca возобновились в Великобритании, Бразилии и ЮАР после получения разрешения от британских контрольно-надзорных органов, но до сих пор остаются приостановленными в Соединенных Штатах. Это связано с выявлением серьезного побочного эффекта у одного из добровольцев.

В ходе испытаний российской экспериментальной вакцины также не было выявлено тяжелых последствий. Среди побочных эффектов были отмечены озноб, повышенная температура, головная боль, а также снижение аппетита и увеличение лимфоузлов.

Владимир Заболотских

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