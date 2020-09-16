Вакцина от COVID-19 Pfizer продемонстрировала умеренные побочные эффекты

Экспериментальная вакцина от коронавируса, разработанная фармацевтической компанией Pfizer, продемонстрировала легкие или умеренные побочные эффекты в ходе исследования. Руководство компании сообщило об этом на фоне выявления тяжелых последствий от вакцины, разработанной AstraZeneca, чьи испытания были приостановлены.
Американская фармацевтическая компания Pfizer заявила во вторник на презентации для инвесторов, что у участников испытания вакцины от COVID-19 были обнаружены легкие или умеренные побочные эффекты. В ходе эксперимента добровольцам давали либо вакцину от коронавируса, разработанную компанией, либо плацебо. Среди побочных эффектов были отмечены усталость, головная боль, озноб и боль в мышцах. У некоторых участников испытания также зафиксирована высокая температура.
Руководители Pfizer также сообщили, что более 12 000 участников исследования уже получили вторую дозу вакцины.
Ранее «ФВ» сообщал, что испытания AstraZeneca возобновились в Великобритании, Бразилии и ЮАР после получения разрешения от британских контрольно-надзорных органов, но до сих пор остаются приостановленными в Соединенных Штатах. Это связано с выявлением серьезного побочного эффекта у одного из добровольцев.
В ходе испытаний российской экспериментальной вакцины также не было выявлено тяжелых последствий. Среди побочных эффектов были отмечены озноб, повышенная температура, головная боль, а также снижение аппетита и увеличение лимфоузлов.
Владимир Заболотских
pharmvestnik