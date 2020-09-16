Власти США расследуют инцидент вокруг тяжелых побочных эффектов вакцины AstraZeneca

Министерство здравоохранения США расследует инцидент, произошедший в ходе испытания экспериментальной вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. FDA пока не дает разрешения на продолжение исследований.

Национальный институт здравоохранения США (NIH) начал расследование случая с пациентом, у которого обнаружили воспаление спинного мозга в ходе испытания экспериментальной вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отказалось комментировать, сколько времени потребуется для принятия решения о выдаче разрешения на продолжение испытаний.

До сих пор нет точной информации о том, что произошло с пострадавшим участником, имя которого оглашено так и не было. Как сообщает AstraZeneca, испытуемый доброволец оправился от воспаления спинного мозга и был выписан из больницы. В AstraZeneca также заявили, что не могут предоставить больше информации о проблеме со здоровьем участника испытаний, поскольку это нарушило бы неприкосновенность частной жизни пациента.

Если вакцина AstraZeneca потерпит неудачу, Правительство США поддержит шесть других кандидатов на вакцину от COVID-19 в надежде, что хотя бы одна из них будет успешной.

Испытания были приостановлены на прошлой неделе вследствие обнаружения поражения спинного мозга у привитого добровольца. Оксфордский университет, который занимается разработкой вакцины совместно с AstraZeneca, заявил в минувшие выходные, что британские регуляторы разрешили возобновить испытания в Великобритании.

Кроме того, AstraZeneca уже возобновила исследования вакцины от COVID-19 в Бразилии и ЮАР.

Владимир Заболотских

pharmvestnik