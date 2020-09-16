С начала года производство лекарств в России выросло на 16,5%

По данным Росстата, в августе изготовлено лекарственных препаратов на 36,5 млрд руб., что на 18,3% больше, чем в августе 2019 года, и на 8,2% больше, чем в июле 2020 года. Сывороток и вакцин в ампулах выпущено в августе 333,98 тыс. штук, что на 20,1% больше, чем в июле этого года, и в 4,7 раза больше, чем в августе 2019 года.

Производство лекарственных средств и медицинских изделий продолжает активно увеличиваться. За восемь месяцев 2020 года рост составил 16,5%. В августе этого года по сравнению с августом 2019 года – на 17,4% (в июле – на 7,6% по сравнению с июлем 2019 года). По сравнению с июлем этого года производство различных медикаментов и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 6,3%. Такие данные представил Росстат в докладе о промышленном производстве в августе 2020 года.

Лекарственных препаратов в августе 2020 года изготовлено на 36,5 млрд руб., что на 18,3% больше, чем в августе 2019 года, и на 8,2% больше, чем в июле этого года. Антибиотиков – 60,3 т, что на 5% больше, чем в июле этого года, и на 63,9% больше, чем в августе прошлого года. Сывороток и вакцин в ампулах выпущено в августе 333,98 тыс. штук, что на 20,1% больше, чем в июле этого года, и в 4,7 раза больше, чем в августе 2019 года. Сывороток и вакцин произведено 932 млн доз, что на 31,4% меньше, чем в июле этого года, и на 0,9% меньше, чем в августе прошлого года.

Производство диагностических реагентов и прочих фармпрепаратов составило 5,4 млн упаковок, увеличившись на 10,0% к июлю этого года и на 83,3% к августу 2019 года, перевязочных материалов и аналогичных изделий, пропитанных или покрытых лекарственными средствами, – 20,2 млн упаковок (на 3,4% меньше, чем в июле этого года, и на 16,8% меньше, чем в августе 2019 года), провитаминов, витаминов и их производных – 50,7 т (на 2,0% больше, чем в июле этого года, и на 26,6% больше, чем в августе 2019 года).

Выпуск сложного медицинского оборудования, используемого в терапевтических целях, для диагностики и реабилитации, вырос по сравнению с августом 2019 года на 18,0%. Однако по сравнению с июлем этого года производство сократилось на 11,3%. В целом за восемь месяцев 2020 года изготовлено такой аппаратуры на 19,1 млрд руб., что на 53,2% больше, чем за январь – август 2019 года.

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